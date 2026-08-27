Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Palmeiras

Duelo foi válido pelas quartas de final da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 06:30
Favorite o Lance! no Google
Cuca em Palmeiras x Santos
Cuca em Palmeiras x Santos (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Cuca virou alvo de críticas de torcedores do Santos após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, nesta quarta-feira (27), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O resultado aumentou a pressão sobre o treinador e gerou forte cobrança nas redes sociais.

Flaco López, duas vezes, e Andreas Pereira foram às redes para decretar a vitória do Palmeiras sobre o Santos no jogo de ida da série. Mais de 40 mil palmeirenses estiveram presentes no Nubank Parque para apoiar o time comandado por Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️Lito Sousa cita Palmeiras como inspiração em recuperação de doença rara

Por outro lado, Cuca foi muito criticado pela torcida santista depois da derrota no primeiro jogo das quartas de final. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos

Diante de sua torcida, que encheu a arena alviverde, o Palmeiras iniciou a partida com uma maior imposição e tendo o domínio da posse de bola. O Santos, por outro lado, sem Neymar e Gabigol, e defendia com duas linhas de quatro e buscava anular principalmente o ataque do Verdão e o jogo pelas laterais.

continua após a publicidade

A ideia de Cuca parecia dar certo, até aos 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o marcador com Flaco López, que recebeu de Andreas Pereira e mandou por baixo das pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, ainda deu tempo de ampliar. Andreas Pereira, aos 45, pegou o rebote do goleiro na pequena área e mandou para dentro.

Nubank Parque recebe Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil
Nubank Parque recebe Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O Verdão voltou para o segundo tempo disposto a concretizar a vitória e encaminhar a vaga para a próxima fase da competição. No entanto, o time perdeu dois gols inacreditáveis logo no início. Primeiro, com Giay e, depois, com Mauricio. Apesar "dos quase", Flaco López estava inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para mandar para o fundo do gol de Brazão. O Verdão teve chance de fazer o placar virar goleada, mas desperdiçou.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa

Fora de Campo

Europeus reagem a atuação de Savinho em Tottenham x Charlton: 'Vai ser'

Há 22 minutos
Jogador do Vasco deitado durante partida contra o Vitória

Fora de Campo

Chance desperdiçada em Vasco x Vitória viraliza: 'Displicência'

Há 7 horas
Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco

Vasco

Veja o gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória na Copa do Brasil

Há 7 horas
Gabriel Brazão em Palmeiras x Santos

Fora de Campo

Gabriel Brazão vira assunto em Palmeiras x Santos: 'Não é o primeiro'

Há 7 horas
Vitor Roque e Flaco López de braços erguidos com a camisa azul do Palmeiras

Fora de Campo

Gol perdido em Palmeiras x Santos repercute: 'Inacreditável'

Há 8 horas
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Fora de Campo

Vasco x Vitória: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem

Há 8 horas
Mais LANCE!
Matheus Delgado Candancan expulsando Cauan Barros, do Vasco

Decisão da arbitragem em Vasco x Vitória revolta torcedores: 'Absurdo'

Lito Sousa com a camisa do Palmeiras

Lito Sousa cita Palmeiras como inspiração em recuperação de doença rara

Taça da Champions League (Foto: Divulgação / Site Oficial UEFA)

Champions League: IA aponta confrontos de gigantes na fase de liga

Jogadores de Grêmio e Internacional correndo lado a lado

Internacional x Grêmio: vidente indica provável vencedor na Copa do Brasil

O atacante kosovar do Fenerbahçe, número 19, Vedat Muriqi (2º à direita), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol do Fenerbahçe durante a partida de volta do playoff de qualificação para a Liga dos Campeões da UEFA entre Olympique Lyonnais (OL) e Fenerbahçe SK, no Estádio Groupama, em Décines-Charpieu, região centro-leste da França, em 26 de agosto de 2026.

Champions League: IA projeta quem pode ter caminho mais difícil na fase de liga

seleção brasileira masculina de vôlei em ação na VNL 2026

Após queda na Liga das Nações, 'Esporte Espetacular' debate o futuro do vôlei

A quadra central do Rio Open

Globo renova com Rio Open e garante exclusividade até 2031

Ruan, zagueiro do Atlético-MG foi ao hospital após entrada dura de Kaio Jorge

Dublador revela fala de Ruan após lance duro de Kaio Jorge

Mbappé em ação durante Real Madrid e Real Sociedad

Veja gols em Real Madrid x Real Sociedad: Mbappé e Vini Jr marcam

PC Vasconcellos criticou entrada dura do Kaio Jorge

PC Vasconcellos critica Kaio Jorge em lance de Cruzeiro x Atlético-MG: 'Imprudência'

Jogador assinou um contrato até o fim da atual temporada (Foto: Rodrigo Ferraz/Zimel Press/) Esportes)

Torcida manda recado a Tiquinho Soares na volta ao Botafogo

Palmeiras x Corinthians

Corinthians parabeniza Palmeiras pelos 112 anos nas redes sociais

O jogo de volta acontecerá na Vila Belmiro no dia 2 de setembro, quarta-feira (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Torcedores se manifestam sobre Neymar fora do clássico: 'Ridículo'