Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Palmeiras Duelo foi válido pelas quartas de final da Copa do Brasil

Cuca virou alvo de críticas de torcedores do Santos após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, nesta quarta-feira (27), pelas quartas de final da Copa do Brasil. O resultado aumentou a pressão sobre o treinador e gerou forte cobrança nas redes sociais.

Flaco López, duas vezes, e Andreas Pereira foram às redes para decretar a vitória do Palmeiras sobre o Santos no jogo de ida da série. Mais de 40 mil palmeirenses estiveram presentes no Nubank Parque para apoiar o time comandado por Abel Ferreira.

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Por outro lado, Cuca foi muito criticado pela torcida santista depois da derrota no primeiro jogo das quartas de final. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos

Diante de sua torcida, que encheu a arena alviverde, o Palmeiras iniciou a partida com uma maior imposição e tendo o domínio da posse de bola. O Santos, por outro lado, sem Neymar e Gabigol, e defendia com duas linhas de quatro e buscava anular principalmente o ataque do Verdão e o jogo pelas laterais.

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A ideia de Cuca parecia dar certo, até aos 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o marcador com Flaco López, que recebeu de Andreas Pereira e mandou por baixo das pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, ainda deu tempo de ampliar. Andreas Pereira, aos 45, pegou o rebote do goleiro na pequena área e mandou para dentro.

Nubank Parque recebe Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O Verdão voltou para o segundo tempo disposto a concretizar a vitória e encaminhar a vaga para a próxima fase da competição. No entanto, o time perdeu dois gols inacreditáveis logo no início. Primeiro, com Giay e, depois, com Mauricio. Apesar "dos quase", Flaco López estava inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para mandar para o fundo do gol de Brazão. O Verdão teve chance de fazer o placar virar goleada, mas desperdiçou.

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