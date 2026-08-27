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Victoria Leite é anunciada como correspondente da TNT na Inglaterra

Jornalista fará sua estreia no canal hoje (27) às 13h (de Brasília)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
27/08/2026 11:36
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Jornalista representará a emissora no país inglês (Foto: Reprodução)
Jornalista representará a emissora no país inglês (Foto: Reprodução)

A TNT Sports anunciou, nesta quinta-feira (27), a contratação da jornalista Victoria Leite como sua nova correspondente na Inglaterra. A profissional passa a integrar a equipe da marca esportiva com a missão de acompanhar, diretamente do país, as principais competições do futebol inglês e europeu, além de produzir informações exclusivas e reportagens especiais.

A jornalista ficará responsável por acompanhar o dia a dia dos clubes ingleses e os bastidores das principais competições do continente, entre elas a Champions League. Além disso, participará de transmissões e atrações da marca destinadas à televisão, ao streaming e às plataformas digitais.

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Anúncio da chegada de Victoria Leite à TNT

Nas redes sociais, a TNT Sports celebrou a contratação e deu as boas-vindas à jornalista, que representará a equipe no continente europeu.

A jornalista afirma que está muito animada com a oportunidade de trabalhar novamente na Inglaterra. Victoria já havia morado e trabalhado no país em 2018 e relembrou o período ao falar sobre o novo desafio:

- Eu direcionei todos os movimentos da minha carreira esperando que este momento, um dia, pudesse chegar. Exatamente este: correspondente na Inglaterra, vivendo a Champions League de perto. Morei e trabalhei lá em 2018. Estou muito feliz e empolgada para viver o desafio mais especial da minha vida, até hoje: carregar a responsabilidade de ser correspondente internacional da TNT Sports.

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➡️TNT Sports paga multa e contrata Victória Leite, da Cazé TV

Trajetória da jornalista no esporte

Victoria Leite construiu sua trajetória no jornalismo esportivo com passagens por diferentes veículos de comunicação. Nos últimos anos, ganhou destaque pela cobertura do futebol brasileiro e internacional. Em 2026, a jornalista esteve entre os profissionais que acompanharam de perto a Seleção Inglesa durante a Copa do Mundo, trabalho que contribuiu para ampliar sua visibilidade no cenário esportivo.

Antes de chegar à TNT Sports, Victoria também teve passagens pela Globo, Canal GOAT e ESPN. Na ESPN, atuou como repórter na cobertura de clubes de Minas Gerais e São Paulo em 2024 e 2025. Em 2026, destacou-se na cobertura da Copa do Mundo pela CazéTV.

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A estreia de Victoria como correspondente internacional acontece já nesta quinta-feira (27). Ela estará presencialmente no sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27, realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco. A cerimônia está marcada para as 13h (de Brasília) e definirá os adversários dos 36 clubes que disputarão a primeira fase da competição.

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Victoria Leite saiu da CazéTV para TNT Sports após cobertura da Copa (Foto: Reprodução)
Victoria Leite saiu da CazéTV para TNT Sports após cobertura da Copa (Foto: Reprodução)
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