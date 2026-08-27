Victoria Leite é anunciada como correspondente da TNT na Inglaterra Jornalista fará sua estreia no canal hoje (27) às 13h (de Brasília)

A TNT Sports anunciou, nesta quinta-feira (27), a contratação da jornalista Victoria Leite como sua nova correspondente na Inglaterra. A profissional passa a integrar a equipe da marca esportiva com a missão de acompanhar, diretamente do país, as principais competições do futebol inglês e europeu, além de produzir informações exclusivas e reportagens especiais.

A jornalista ficará responsável por acompanhar o dia a dia dos clubes ingleses e os bastidores das principais competições do continente, entre elas a Champions League. Além disso, participará de transmissões e atrações da marca destinadas à televisão, ao streaming e às plataformas digitais.

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Anúncio da chegada de Victoria Leite à TNT

Nas redes sociais, a TNT Sports celebrou a contratação e deu as boas-vindas à jornalista, que representará a equipe no continente europeu.

A jornalista afirma que está muito animada com a oportunidade de trabalhar novamente na Inglaterra. Victoria já havia morado e trabalhado no país em 2018 e relembrou o período ao falar sobre o novo desafio:

- Eu direcionei todos os movimentos da minha carreira esperando que este momento, um dia, pudesse chegar. Exatamente este: correspondente na Inglaterra, vivendo a Champions League de perto. Morei e trabalhei lá em 2018. Estou muito feliz e empolgada para viver o desafio mais especial da minha vida, até hoje: carregar a responsabilidade de ser correspondente internacional da TNT Sports.

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Trajetória da jornalista no esporte

Victoria Leite construiu sua trajetória no jornalismo esportivo com passagens por diferentes veículos de comunicação. Nos últimos anos, ganhou destaque pela cobertura do futebol brasileiro e internacional. Em 2026, a jornalista esteve entre os profissionais que acompanharam de perto a Seleção Inglesa durante a Copa do Mundo, trabalho que contribuiu para ampliar sua visibilidade no cenário esportivo.

Antes de chegar à TNT Sports, Victoria também teve passagens pela Globo, Canal GOAT e ESPN. Na ESPN, atuou como repórter na cobertura de clubes de Minas Gerais e São Paulo em 2024 e 2025. Em 2026, destacou-se na cobertura da Copa do Mundo pela CazéTV.

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A estreia de Victoria como correspondente internacional acontece já nesta quinta-feira (27). Ela estará presencialmente no sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27, realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco. A cerimônia está marcada para as 13h (de Brasília) e definirá os adversários dos 36 clubes que disputarão a primeira fase da competição.

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