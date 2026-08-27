Eric Faria critica polêmica com arbitragem em Vasco x Vitória Cruz-Maltino venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 em São Januário

O comentarista Eric Faria analisou a expulsão do volante Barros, do Vasco, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário. Para o jornalista, a decisão da arbitragem de aplicar o cartão vermelho após revisão do VAR foi equivocada.

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O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo. Pressionado por Renato Kayzer, Barros errou na saída de bola e tocou com a mão para interromper o ataque do Vitória. Inicialmente, o árbitro Matheus Delgado Candançan não aplicou o cartão vermelho, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance.

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Após a análise no monitor, o árbitro decidiu expulsar o jogador vascaíno, que era o último homem no momento da infração. Os jogadores do Vitória pediram a expulsão imediatamente, enquanto os vascaínos argumentaram que a bola havia tocado no braço de Kayzer antes de chegar à mão de Barros. O contato, de fato, aconteceu, mas a arbitragem considerou a jogada normal.

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Na análise, Eric Faria afirmou que não teria aplicado o cartão vermelho e defendeu que Barros deveria ter recebido apenas uma advertência.

— Eu não daria o vermelho, era para amarelo. Está muito longe o lance, está quase na linha de meio de campo. Apesar de ser o último homem, o jogador do Vasco ia chegar no Kayzer — afirmou.

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O comentarista também criticou a interferência do VAR na decisão de campo e destacou que o lance deveria ter sido interpretado pelo árbitro durante a partida.

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Barros jogador do Vasco recebe cartão vermelho do arbitro durante partida contra o Vitoria em São Januário pela Copa Do Brasil 2026. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

— A decisão tinha que ficar no campo. Se o Kayzer fizesse gol, ia ser anulado por toque de mão. Essa é a minha crítica. Se o Cauan não faz a falta, bate a bola, e o Vitória faz o gol, é anulado por toque de mão — completou.

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Segundo Eric, caso Barros não tivesse cometido a infração e o Vitória tivesse concluído o ataque com gol, a jogada poderia ser invalidada pelo toque de mão anterior de Kayzer.

Mesmo com um jogador a menos durante boa parte da partida, o Vasco conseguiu segurar o resultado e venceu o Vitória por 1 a 0 no primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

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