Gol perdido em Palmeiras x Santos repercute: 'Inacreditável' Lance aconteceu no primeiro tempo

Durante o duelo entre Palmeiras e Santos nesta quarta-feira (26), um gol perdido na primeira etapa gerou forte repercussão nas redes sociais. Aos 37 minutos de jogo, Vitor Roque recebeu livre de Jhon Arias e ficou cara a cara com Gabriel Brazão, mas acabou chutando para fora.

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Naquele momento, o placar marcava 1 a 0 para os donos da casa, mas, minutos depois, Andreas Pereira ampliou ao marcar o segundo gol alviverde. O primeiro tempo do confronto válido pela Copa do Brasil terminou com ampla superioridade palmeirense.

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Veja a repercussão do lance:

Inacreditável não chutar nem no gol — Fora da Linha (@foradalinhafc) August 27, 2026

Essa fase do vitor roque ta difícil de assistir🥲 — Diego (@diegozhx_) August 27, 2026

Vitor Roque desaprendeu a jogar bola! Kkkkkk — Sinhooliveira (@Sinhooliveira84) August 27, 2026

Inacreditável futebol clube! — Avanti Palestra (@CROCE1914) August 27, 2026

Vitor Roque continua sem ritmo de jogo — Caique Avre (@carickmartin) August 27, 2026

Palmeiras e Santos se enfrentam no Nubank Parque pelas quartas da Copa do Brasil (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos na Copa do Brasil?

Diante de sua torcida, que encheu a arena alviverde, o Palmeiras iniciou a partida com uma maior imposição e tendo o domínio da posse de bola. O Santos, por outro lado, sem Neymar e Gabigol, e defendia com duas linhas de quatro e buscava anular principalmente o ataque do Verdão e o jogo pelas laterais.

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A ideia de Cuca parecia dar certo, até aos 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o marcador com Flaco López, que recebeu de Andreas Pereira, e mandou por baixo das pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, ainda deu tempo de ampliar. Andreas Pereira, aos 45, pegou o rebote do goleiro na pequena área e mandou para dentro.

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Segundo tempo

O Verdão voltou para o segundo tempo disposto a concretizar a vitória e encaminhar a vaga para a próxima fase da competição. No entanto, o time perdeu dois gols inacreditável logo no início. Primeiro, com Giay e, depois, com Mauricio. Apesar "dos quase", Flaco López estava inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para mandar para o fundo do gol de Brazão. O Verdão teve chance de fazer o placar virar goleada, mas desperdiçou.

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