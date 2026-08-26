Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gol perdido em Palmeiras x Santos repercute: 'Inacreditável'

Lance aconteceu no primeiro tempo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 22:31
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Vitor Roque e Flaco López de braços erguidos com a camisa azul do Palmeiras
Vitor Roque e Flaco López são titulares do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Durante o duelo entre Palmeiras e Santos nesta quarta-feira (26), um gol perdido na primeira etapa gerou forte repercussão nas redes sociais. Aos 37 minutos de jogo, Vitor Roque recebeu livre de Jhon Arias e ficou cara a cara com Gabriel Brazão, mas acabou chutando para fora.

➡️Lito Sousa cita Palmeiras como inspiração em recuperação de doença rara

Naquele momento, o placar marcava 1 a 0 para os donos da casa, mas, minutos depois, Andreas Pereira ampliou ao marcar o segundo gol alviverde. O primeiro tempo do confronto válido pela Copa do Brasil terminou com ampla superioridade palmeirense.

continua após a publicidade

Veja a repercussão do lance:

Jogadores do Palmeiras e Santos e dividida
Palmeiras e Santos se enfrentam no Nubank Parque pelas quartas da Copa do Brasil (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos na Copa do Brasil?

Diante de sua torcida, que encheu a arena alviverde, o Palmeiras iniciou a partida com uma maior imposição e tendo o domínio da posse de bola. O Santos, por outro lado, sem Neymar e Gabigol, e defendia com duas linhas de quatro e buscava anular principalmente o ataque do Verdão e o jogo pelas laterais.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

A ideia de Cuca parecia dar certo, até aos 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o marcador com Flaco López, que recebeu de Andreas Pereira, e mandou por baixo das pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, ainda deu tempo de ampliar. Andreas Pereira, aos 45, pegou o rebote do goleiro na pequena área e mandou para dentro.

continua após a publicidade

Segundo tempo

O Verdão voltou para o segundo tempo disposto a concretizar a vitória e encaminhar a vaga para a próxima fase da competição. No entanto, o time perdeu dois gols inacreditável logo no início. Primeiro, com Giay e, depois, com Mauricio. Apesar "dos quase", Flaco López estava inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para mandar para o fundo do gol de Brazão. O Verdão teve chance de fazer o placar virar goleada, mas desperdiçou.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Sugerida para você!
Jogador do Vasco deitado durante partida contra o Vitória

Fora de Campo

Chance desperdiçada em Vasco x Vitória viraliza: 'Displicência'

Há 25 minutos
Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco

Vasco

Veja o gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória na Copa do Brasil

Há 28 minutos
Gabriel Brazão em Palmeiras x Santos

Fora de Campo

Gabriel Brazão vira assunto em Palmeiras x Santos: 'Não é o primeiro'

Há 36 minutos
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

Fora de Campo

Vasco x Vitória: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem

Há 1 hora
Matheus Delgado Candancan expulsando Cauan Barros, do Vasco

Fora de Campo

Decisão da arbitragem em Vasco x Vitória revolta torcedores: 'Absurdo'

Há 1 hora
Lito Sousa com a camisa do Palmeiras

Fora de Campo

Lito Sousa cita Palmeiras como inspiração em recuperação de doença rara

Há 2 horas
Mais LANCE!
Taça da Champions League (Foto: Divulgação / Site Oficial UEFA)

Champions League: IA aponta confrontos de gigantes na fase de liga

Jogadores de Grêmio e Internacional correndo lado a lado

Internacional x Grêmio: vidente indica provável vencedor na Copa do Brasil

O atacante kosovar do Fenerbahçe, número 19, Vedat Muriqi (2º à direita), comemora com seus companheiros de equipe após marcar o primeiro gol do Fenerbahçe durante a partida de volta do playoff de qualificação para a Liga dos Campeões da UEFA entre Olympique Lyonnais (OL) e Fenerbahçe SK, no Estádio Groupama, em Décines-Charpieu, região centro-leste da França, em 26 de agosto de 2026.

Champions League: IA projeta quem pode ter caminho mais difícil na fase de liga

seleção brasileira masculina de vôlei em ação na VNL 2026

Após queda na Liga das Nações, 'Esporte Espetacular' debate o futuro do vôlei

A quadra central do Rio Open

Globo renova com Rio Open e garante exclusividade até 2031

Ruan, zagueiro do Atlético-MG foi ao hospital após entrada dura de Kaio Jorge

Dublador revela fala de Ruan após lance duro de Kaio Jorge

Mbappé em ação durante Real Madrid e Real Sociedad

Veja gols em Real Madrid x Real Sociedad: Mbappé e Vini Jr marcam

PC Vasconcellos criticou entrada dura do Kaio Jorge

PC Vasconcellos critica Kaio Jorge em lance de Cruzeiro x Atlético-MG: 'Imprudência'

Jogador assinou um contrato até o fim da atual temporada (Foto: Rodrigo Ferraz/Zimel Press/) Esportes)

Torcida manda recado a Tiquinho Soares na volta ao Botafogo

Palmeiras x Corinthians

Corinthians parabeniza Palmeiras pelos 112 anos nas redes sociais

O jogo de volta acontecerá na Vila Belmiro no dia 2 de setembro, quarta-feira (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Torcedores se manifestam sobre Neymar fora do clássico: 'Ridículo'

Jogo será decidido na Arena MRV, casa do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Jornalista cobra Gerson após atuação em Cruzeiro x Atlético

Atlético resolverá a partida na Arena MRV, logo após conquistar empate no Mineirão (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Casagrande detona lance de Kaio Jorge e Ruan: 'Foi desleal'