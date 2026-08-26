Gol perdido em Palmeiras x Santos repercute: 'Inacreditável'
Lance aconteceu no primeiro tempo
Durante o duelo entre Palmeiras e Santos nesta quarta-feira (26), um gol perdido na primeira etapa gerou forte repercussão nas redes sociais. Aos 37 minutos de jogo, Vitor Roque recebeu livre de Jhon Arias e ficou cara a cara com Gabriel Brazão, mas acabou chutando para fora.
➡️Lito Sousa cita Palmeiras como inspiração em recuperação de doença rara
Naquele momento, o placar marcava 1 a 0 para os donos da casa, mas, minutos depois, Andreas Pereira ampliou ao marcar o segundo gol alviverde. O primeiro tempo do confronto válido pela Copa do Brasil terminou com ampla superioridade palmeirense.
Veja a repercussão do lance:
Inacreditável não chutar nem no gol— Fora da Linha (@foradalinhafc) August 27, 2026
Essa fase do vitor roque ta difícil de assistir🥲— Diego (@diegozhx_) August 27, 2026
Vitor Roque desaprendeu a jogar bola! Kkkkkk— Sinhooliveira (@Sinhooliveira84) August 27, 2026
Inacreditável futebol clube!— Avanti Palestra (@CROCE1914) August 27, 2026
Vitor Roque continua sem ritmo de jogo— Caique Avre (@carickmartin) August 27, 2026
Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos na Copa do Brasil?
Diante de sua torcida, que encheu a arena alviverde, o Palmeiras iniciou a partida com uma maior imposição e tendo o domínio da posse de bola. O Santos, por outro lado, sem Neymar e Gabigol, e defendia com duas linhas de quatro e buscava anular principalmente o ataque do Verdão e o jogo pelas laterais.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
A ideia de Cuca parecia dar certo, até aos 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o marcador com Flaco López, que recebeu de Andreas Pereira, e mandou por baixo das pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, ainda deu tempo de ampliar. Andreas Pereira, aos 45, pegou o rebote do goleiro na pequena área e mandou para dentro.
Segundo tempo
O Verdão voltou para o segundo tempo disposto a concretizar a vitória e encaminhar a vaga para a próxima fase da competição. No entanto, o time perdeu dois gols inacreditável logo no início. Primeiro, com Giay e, depois, com Mauricio. Apesar "dos quase", Flaco López estava inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para mandar para o fundo do gol de Brazão. O Verdão teve chance de fazer o placar virar goleada, mas desperdiçou.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Chance desperdiçada em Vasco x Vitória viraliza: 'Displicência'Há 25 minutos
Vasco
Veja o gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória na Copa do BrasilHá 28 minutos
Fora de Campo
Gabriel Brazão vira assunto em Palmeiras x Santos: 'Não é o primeiro'Há 36 minutos
Fora de Campo
Vasco x Vitória: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragemHá 1 hora
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Vasco x Vitória revolta torcedores: 'Absurdo'Há 1 hora
Fora de Campo
Lito Sousa cita Palmeiras como inspiração em recuperação de doença raraHá 2 horas
Mais LANCE!