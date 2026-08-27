Abel elogia gestão de Leila no Palmeiras e o trabalho feito na base: 'Visionária' Treinador português perdeu Allan para o Manchester City e deu chance a Heittor contra o Santos

O técnico Abel Ferreira gostou do que viu seus jogadores fazerem em campo na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Santos, no Nubank Parque, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O português, que vem variando o esquema tático do time, com dois ou três zagueiros, também comentou sobre a saída de Allan, para o Manchester City, e elogiou o trabalho feito nas categorias de base.

Andreas analisa variação tática do Palmeiras e lamenta gancho 'injusto' da Conmebol

Allan foi baixa na partida e recebeu homenagem antes de a bola rolar, enquanto o jovem Heittor ganhou chance no time profissional justamente em um jogo muito importante.

continua após a publicidade

- Há dois anos, muitos acusavam nossa presidente de não contratar. Ela é uma pessoa visionária e sempre olhou para o futebol com responsabilidade, mas com a ambição de lutar sempre por títulos. Você olha para os times que estão no Brasil: quantos apostam nos jovens e brigam por títulos? Nenhum. É mérito daquilo que fazemos na formação - disse.

- Nossa presidente investe muito, com a sabedoria do nosso diretor, João Paulo. Não há nenhum jogador que suba à equipe profissional sem que o Castanheira dê o aval. Ele é o responsável por dar o aval para subir, e o treinador decide quando devem ir à Disney e quando devem treinar. O Heittor entrou hoje e estava todo 'cagadinho'. Faz parte. É bom que ele entenda que a cobrança é grande, mas é assim que começa, uma coisa de cada vez - continuou o português.

continua após a publicidade

Questionado sobre o sistema tático, Abel afirmou que gosta de jogar com três zagueiros, mas que vai variar de acordo com a equipe adversário e o que o duelo pedir.

– O sistema é estático, mas o jogo é dinâmico. Isso roda. Sabem como joga o Chelsea? O Atlético-MG que já não perde há vários jogos. O sistema dá o que tiveres - falou o treinador, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

– Não estou aqui a confrontar, o sistema dá o que pedir a ele. Adoro três zagueiros porque me permite ter sete jogadores a atacar. O jogo não funciona só quando temos bola. É importante os momentos de contra-ataque, de bola parada ofensiva, três zagueiros dá uma força tremenda na bola parada. Cada um olha para onde quer. Mas é bom pra discussão. Eu faço tudo aquilo que sinto que é o melhor para o Palmeiras. Palmeiras tem 112 anos de historia, certo? Tem 112 títulos? – finalizou o treinador.

Presente de aniversário! Palmeiras vence o Santos e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Agora, as equipes de Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (1°), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, valendo vaga na semifinal da competição nacional. Vale lembrar que o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença que avança, enquanto o Peixe precisará tirar a diferença em sua casa. Quem passar, pega o classificado de Vasco x Vitória.

continua após a publicidade