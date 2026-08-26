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Gabriel Brazão vira assunto em Palmeiras x Santos: 'Não é o primeiro'

Duelo é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 22:59
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Gabriel Brazão em Palmeiras x Santos
Gabriel Brazão em Palmeiras x Santos (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Gabriel Brazão virou alvo de críticas de torcedores do Santos durante o clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (26), pela Copa do Brasil. O goleiro falhou no gol marcado por Flaco López, que ajudou o Verdão a abrir 3 a 0 no placar.

No lance, Flaco recebeu fora da área e arriscou um chute rasteiro. A finalização não saiu forte, mas Brazão não conseguiu fazer a defesa e viu a bola entrar. Ainda na primeira etapa, Andreas aproveitou rebote cedido pelo goleiro para ampliar. No segundo tempo, o atacante argentino fez mais um.

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Nas redes sociais, o goleiro foi muito criticado pelo desempenho em Palmeiras x Santos. Veja o lance e os comentários abaixo:

Veja o lance e a repercussão

Escalações de Palmeiras e Santos

Aniversariante do dia, o Palmeiras está pronto e escalado para enfrentar o Santos, no Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para esta partida, a principal baixa fica por conta do meia-atacante Allan, acertado com o Manchester City e que não vestirá mais a camisa alviverde.

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Com isso, o técnico Abel Ferreira escalou a equipe com dois zagueiros, assim como manteve a dupla ofensiva formada por Flaco López e Vitor Roque, mas fez mudanças no setor ofensivo, colocando Mauricio e Jhon Arias juntos.

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Nubank Parque recebe Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil
Nubank Parque recebe Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Santos tem:

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque

Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para o confronto de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O duelo acontece na noite desta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

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A grande novidade no time titular é a ausência de Gabigol. Além de Neymar, que nem viajou devido às restrições em relação ao gramado sintético, o atacante começará no banco de reservas por escolha do treinador.

Artilheiro da equipe na temporada, o camisa 9 foi sacado do time por opção técnica. Segundo apuração da repórter Joana de Assis, Cuca e Gabigol discutiram no treino da última terça-feira (25), o que motivou a decisão do comandante em mantê-lo como opção entre os suplentes.

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Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique, Willian Arão, Rollheiser, Barreal e Caballero. Técnico: Cuca.

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