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IA crava resultado de Internacional e Grêmio pela Copa do Brasil

A bola rola às 20h (de Brasília), desta quarta-feira (27).

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 07:10
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O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
O Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), desta quarta-feira (27). Quem se classificar enfrenta o vencedor do clássico mineiro Cruzeiro x Atlético-MG. O jogo de ida, disputado no Mineirão, terminou empatado em 1 a 1.

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Confira a previsão do Gemini para a partida do Internacional e Grêmio:

Palpite: Internacional 1 x 1 Grêmio (Decisão aberta para o jogo da volta na Arena) ou vitória magra do Internacional por 1 x 0, dada a competitividade histórica e o equilíbrio recente no clássico Gre-Nal.
Por se tratar da partida de ida das quartas de final, ambas as equipes buscam um bom resultado para chegar com vantagem ao segundo confronto. Em caso de igualdade no placar agregado após os 180 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.

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Confrontos diretos entre Internacional e Grêmio

Gre-Nal mais recente, pela 11ª rodada do Brasileirão em 11 de abril, terminou empatado por 0 x 0 no próprio Beira-Rio.

No Campeonato Gaúcho, os rivais se enfrentaram três vezes, com uma vitória para cada lado e um empate. O Grêmio goleou por 3 x 0 na Arena em 1º de março, mas o Internacional respondeu com 4 x 2 no Beira-Rio em 25 de janeiro.

O histórico recente mostra equilíbrio: nos últimos 15 encontros em todas as competições, o Internacional venceu seis, o Grêmio quatro e cinco terminaram empatados, panorama que reduz a utilidade preditiva do retrospecto para este jogo específico.

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Lance da partida entre Grémio e Internacional disputada na noite deste sábado, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2026.
Lance da partida entre Grémio e Internacional disputada na noite deste sábado, no Estádio Beira-Rio, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2026. (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter eliminou o Corinthians com vitória por 2 x 0 no Beira-Rio na ida e derrota por 2 x 1 em São Paulo na volta, resultado que garantiu a classificação no agregado. O Grêmio eliminou o Mirassol com uma vitória em casa por 1 a 0, após empatar o jogo de ida por 1 a 1, com mando do clube paulista.

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