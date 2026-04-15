Falha de Neto em Racing x Botafogo revolta torcedores: 'Não existe'

O Botafogo saiu atrás do placar no confronto contra o Racing, desta quarta-feira (15), no El Cilindro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A equipe argentina marcou logo no início da partida, ao aproveitar uma falha do goleiro Neto.

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O lance aconteceu aos quatro minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o Racing teve a oportunidade de levantar uma bola na área por meio de uma falta. Diante do cruzamento, o goleiro Neto ficou no meio do caminho ao tentar afastar a bola e deu condições para Santiago Sosa cabecear sozinho e marcar.

Nas redes sociais, os torcedores do Botafogo não perdoaram a falha do jogador. O arqueiro, que já convivia com críticas pela maioria da torcida do Glorioso, voltou a ser alvo diante da nova falha. Veja a repercussão abaixo:

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