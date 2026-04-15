Botafogo encara o Racing na Argentina para deixar cenário calmo na Sul-Americana

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), para um dos compromissos mais importantes e complicados até a parada para a Copa do Mundo. A equipe comandada por Franclim Carvalho visita o Racing (ARG), em Buenos Aires, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, atrás de um bom resultado para dar confiança na competição continental.

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Na estreia, jogando em casa, no Nilton Santos, na primeira aparição de Franclim à beira do gramado como técnico, empate em 1 a 1 com o Caracas (VEN), com atuação abaixo do esperado. Dois pontos perdidos como mandante, que podem fazer falta na classificação.

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Em contrapartida, o Racing, na abertura do Grupo E, visitou o Independiente Petrolero em Sucre, na Bolívia, e venceu pelo placar de 3 a 1. Com isso, os argentinos lideram a chave. Para o Botafogo, além de uma boa exibição, é fundamental pontuar longe de seus domínios de olho na sequência.

Alexander Barboza na partida entre Botafogo e Caracas (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Contexto do Botafogo

Depois disso, o Glorioso terá dois jogos seguidos em casa pela Copa Sul-Americana, contra Independiente Petroleto, no dia 28 de abril, e Racing no dia 6 de maio. Por ter ficado por Pote 4 do sorteio após a queda na terceira fase preliminar da Libertadores, a equipe fechará a fase de grupos com dois jogos fora, contra Petrolero e Caracas.

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Ampliando o recorte e incluindo o momento em campo, ainda que em começo de trabalho, Franclim Carvalho vê a urgência de fazer bom jogo contra o Racing e buscar a vitória. Após a passagem de bastão do interino Rodrigo Bellão, que ganhou dois de três jogos, o português assumiu o comando e empatou com Caracas e Coritiba — este pelo Brasileirão.

Para o duelo, o Botafogo contará com o retorno do capitão Alex Telles, recuperado de problema físico. Franclim Carvalho também relacionou o lateral-direito uruguaio Mateo Ponte e o zagueiro venezuelano Ferraresi, que ficaram fora d apartida contra o Coritiba.