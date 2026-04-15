Botafogo

Botafogo tem muitas mudanças para enfrentar o Racing pela Sul-Americana; veja escalação

Glorioso tenta se recuperar fora de casa após tropeçar na estreia

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/04/2026
18:02
Vestiário do Botafogo no El Cilindro para partida com o Racing (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraVestiário do Botafogo no El Cilindro para partida com o Racing (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo está escalado para enfrentar o Racing (ARG) nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no El Cilindro, em Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. O técnico Franclim Carvalho promoveu mudanças em todos os setores, incluindo a volta de Neto ao gol e Danilo no banco.

Franclim conta com o retorno do lateral-esquerdo Alex Telles, que volta ao time titular. Do outro lado, Mateo Ponte assume a vaga no lugar de Vitinho. No meio, Danilo sai para a entrada de Edenilson, que formará trinca com Allan e Medina.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Cristian Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Racing, do técnico Gustavo Costas, tem a seguinte escalação: Cambeses, Cannavo, Franco Pardo, Colombo e Ignácio Rodríguez; Santiago Sosa, Gonzalo Sosa e Rodríguez; Martirena, Conechny e Martínez.

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Flâmula do Botafogo no El Cilindro antes do jogo com o Racing (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
✅ FICHA TÉCNICA
RACING (ARG) X BOTAFOGO
SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Cilindro, em Buenos Aires
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Cristián Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

⚽ ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses, Cannavo, Franco Pardo, Colombo e Ignácio Rodríguez; Santiago Sosa, Gonzalo Sosa e Rodríguez; Martirena, Conechny e Martínez.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).

Neto, Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Cristian Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

