Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Polícia prende golpista que se passou por técnico do Grêmio

Atleta perdeu R$ 22 mil; homem chegou a pedir para zagueiro ir treinar mais cedo

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 09:43
Favorite o Lance! no Google
Viaturas Polícia Civil
Operação da Polícia Civil do Rio é em parceria com a polícia gaúcha (Divulgação/PCERJ)

A Polícia Civil do Rio (PCERJ) prendeu um homem que utilizava aplicativos de mensagens para aplicar golpes financeiros em jogadores de futebol de clubes do Brasileirão Série A. Em pelo menos um dos casos, o golpista conseguiu tirar dinheiro de um jogador do Grêmio ao se passar pelo técnico português Luís Castro. A operação, batizada Falso 9, é realizada em conjunto pela PCERJ e pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

➡️Dínamo se pronuncia após desistir de Plata e Matheus Martins

A prisão aconteceu em Itaperuna, no noroeste do Estado do Rio. O homem foi preso em flagrante porque, durante a operação, os agentes encontraram munições na casa dele, que é o principal acusado pelos golpes. A operação também realiza diligências em Cabo Frio.

continua após a publicidade

"A investigação começou após quatro jogadores de um clube de Porto Alegre (Grêmio) serem abordados por um número de telefone registrado em nome de terceiro e que utilizava a foto de perfil do técnico da equipe. O bandido buscava estabelecer uma relação de confiança com as vítimas antes de apresentar pedidos financeiros. Em um dos casos, ele manteve contato com o atleta durante dias, conversando sobre rotina, família e desempenho nos treinamentos, além de solicitar que a comunicação fosse mantida em sigilo", informou a PCERJ, em nota.

Segundo informações de GZH, o golpista se passou pelo técnico Luís Castro e enviou mensagens para uma série de jogadores pedindo doações para um projeto social no Rio de Janeiro. Pelo menos um atleta do clube gaúcho, o colombiano Enamorado, caiu no golpe e fez uma transferência de R$ 22 mil achando que o valor seria utilizado para a compra de 300 cestas básicas.

continua após a publicidade
Luís Castro Grêmio
Golpista usou imagem de Luís Castro para aplicar golpes em jogadores (Foto: Pedro Tesch/Grêmio FBPA)

Outros jogadores também foram abordados, mas desconfiaram das mensagens e foram falar diretamente com Luís Castro. Ainda de acordo com a reportagem da GZH, em uma das mensagens o golpista pediu ao zagueiro argentino Walter Kannemann que ele fosse treinar mais cedo.

"O trabalho de inteligência também revelou que o número utilizado nas abordagens manteve contato com outros jogadores de futebol vinculados a clubes brasileiros, com um atleta de uma equipe europeia e com um artista de grande popularidade nacional", informou a PCERJ.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gonzalo Plata e Matheus Martins apresentados pelo Dinamo Moscou antes de suas reprovações

Fora de Campo

Plata e Matheus Martins viram memes após reprovação no Dínamo Moscou

Há 1 minuto
Provocação de Alexsander a Kaio Jorge viralizou rapidamente nas redes sociais (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Atitude de Alexsander com Kaio Jorge viraliza: 'Futebol raiz'

Há 34 minutos
Decisão de Raphael Claus é fortemente contestada nas redes sociais por torcedores (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Decisão de Claus irrita torcedores em Atlético-MG x Cruzeiro

Há 1 hora
Galvão Bueno Luis Roberto

Fórmula 1

Galvão Bueno revela maior tristeza da carreira: 'Saía para limpar as lágrimas'

Há 1 hora
Andreas Pereira, do Palmeiras, correndo contra o Santos

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar de Santos x Palmeiras na Copa do Brasil

Há 1 hora
Renato Kayzer, do Vitória, conduzindo a bola contra o Vasco

Fora de Campo

Inteligência artificial crava resultado de Vitória x Vasco na Copa do Brasil

Há 2 horas
Mais LANCE!
Palmeiras e Vasco foram os únicos times que ganharam o jogo de ida (Foto: Roberto Casimiro / Fotoarena / Folhapress)

IA projeta classificados para semifinal da Copa do Brasil

Fred, do Atlético-MG, comemorando

Atlético-MG provoca Cruzeiro após classificação na Copa do Brasil: 'Freguês'

Artur Jorge no banco do Cruzeiro

Torcedores do Cruzeiro mandam recado para Artur Jorge após eliminação

Raphael Claus cercado de jogadores do Atlético-MG e Cruzeiro

Decisão de Raphael Claus em Atlético-MG x Cruzeiro repercute: 'Eu sabia'

Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemorando gol contra o Atlético-MG

Atitude de Kaio Jorge após marcar no Atlético viraliza: 'Vai envelhecer mal'

Jogadores de Vitória e Vasco duelando

Copa do Brasil: vidente aponta quem passa em Vitória x Vasco e Santos x Palmeiras

Plata comemorando com a camisa do Flamengo

Plata dá risada em publicação após ser reprovado em exames e voltar ao Flamengo

Sancho jogando pelo Aston Villa

Jadon Sancho no Palmeiras? Boato enlouquece torcedores: 'Preocupante'

Michlle Silva, da CazéTV, com o Maracanã ao fundo

CazéTV anuncia a contratação de Michelle Silva como comentarista

Parceria entre GLORY Kickboxing e Combate

Canal Combate retoma transmissões do GLORY e exibe disputa de cinturão

Memphis Depay durante a derrota do Corinthians para o Santos

Corinthians: Memphis manda recado após derrota para o Santos

Manuela Lessa, de 23 anos, é treinadora das categorias de base do futsal feminino do Vasco.

Profissional de Educação Física, Manuella Lessa lidera nova geração de treinadoras do Vasco

Palmeiras x Corinthians

Palmeiras parabeniza Corinthians pelos 116 anos nas redes sociais