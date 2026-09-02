Polícia prende golpista que se passou por técnico do Grêmio

A Polícia Civil do Rio (PCERJ) prendeu um homem que utilizava aplicativos de mensagens para aplicar golpes financeiros em jogadores de futebol de clubes do Brasileirão Série A. Em pelo menos um dos casos, o golpista conseguiu tirar dinheiro de um jogador do Grêmio ao se passar pelo técnico português Luís Castro. A operação, batizada Falso 9, é realizada em conjunto pela PCERJ e pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

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A prisão aconteceu em Itaperuna, no noroeste do Estado do Rio. O homem foi preso em flagrante porque, durante a operação, os agentes encontraram munições na casa dele, que é o principal acusado pelos golpes. A operação também realiza diligências em Cabo Frio.

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"A investigação começou após quatro jogadores de um clube de Porto Alegre (Grêmio) serem abordados por um número de telefone registrado em nome de terceiro e que utilizava a foto de perfil do técnico da equipe. O bandido buscava estabelecer uma relação de confiança com as vítimas antes de apresentar pedidos financeiros. Em um dos casos, ele manteve contato com o atleta durante dias, conversando sobre rotina, família e desempenho nos treinamentos, além de solicitar que a comunicação fosse mantida em sigilo", informou a PCERJ, em nota.

Segundo informações de GZH, o golpista se passou pelo técnico Luís Castro e enviou mensagens para uma série de jogadores pedindo doações para um projeto social no Rio de Janeiro. Pelo menos um atleta do clube gaúcho, o colombiano Enamorado, caiu no golpe e fez uma transferência de R$ 22 mil achando que o valor seria utilizado para a compra de 300 cestas básicas.

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Golpista usou imagem de Luís Castro para aplicar golpes em jogadores (Foto: Pedro Tesch/Grêmio FBPA)

Outros jogadores também foram abordados, mas desconfiaram das mensagens e foram falar diretamente com Luís Castro. Ainda de acordo com a reportagem da GZH, em uma das mensagens o golpista pediu ao zagueiro argentino Walter Kannemann que ele fosse treinar mais cedo.

"O trabalho de inteligência também revelou que o número utilizado nas abordagens manteve contato com outros jogadores de futebol vinculados a clubes brasileiros, com um atleta de uma equipe europeia e com um artista de grande popularidade nacional", informou a PCERJ.

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