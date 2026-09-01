Vitória x Vasco e Santos x Palmeiras são os jogos desta quarta-feira (2) que definirão mais dois semifinalistas da Copa do Brasil, e o vidente Luiz Filho apontou quais equipes têm mais chances. O tarólogo do canal Renascer das Cartas projetou os embates e afirmou que os times comandados por Pedro Emanuel e Abel Ferreira devem avançar.

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Em sua projeção sobre o jogo do Barradão, Luiz disse que o Vitória, mandante da partida, terá desafios grandes no jogo, principalmente a partir da carta do Enforcado, tirada inicialmente. O time treinado por Jair Ventura precisará se impor e tentará surpreender o adversário carioca. As características de criatividade serão fundamentais para buscar o resultado.

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O Vasco, por sua vez, terá, além da vantagem conquistada no jogo de ida, o espírito de combate ao seu lado. O time de Pedro Emanuel irá impor dificuldades ao Vitória e deve ter oportunidades claras, seguindo a lógica da carta do Ás de Espadas.

As cartas direcionadas ao jogo em si apontaram para um equilíbrio e alta demanda física e mental dos atletas; porém, de acordo com a análise, o Vasco tem mais possibilidades.

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Andrés Gómez marcou o gol do triunfo do Vasco sobre o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como será Santos x Palmeiras?

No outro jogo da noite, disputado na Vila Belmiro, o Santos tentará reverter o placar de 3 a 0 sofrido na ida para o Palmeiras. Porém, de acordo com o vidente, o Peixe não terá o favoritismo como seu companheiro.

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A partir da tiragem das cartas, o time de Cuca aparece sendo impulsionado pela sua torcida e pelas ações de mudança de chave da equipe. Os símbolos do Carro e do Cavaleiro de Paus mostram muita disposição e capacidade de aproveitar momentos de ataque, porém com o risco de deixar brechas para o Palmeiras.

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O jogo do Palmeiras será pautado pela maturidade, conforme aponta a carta do Rei de Copas. O fato de ter vencido o jogo em casa por um placar elástico será determinante para exercer essa sabedoria ao longo dos 90 minutos.

Por fim, o tarólogo apontou que a possibilidade de um empate é grande, o que favorece o Palmeiras pelo resultado conquistado no Nubank Parque.

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Flaco López marcou contra o Santos no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil(Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

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