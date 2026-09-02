IA projeta classificados para semifinal da Copa do Brasil

Nesta semana ocorrem os confrontos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Confrontos são válidos para decidir os classificados à semifinal do torneio nacional. O Santos encara o Palmeiras às 21h30 (de Brasília) e o Vitória recebe o Vasco no mesmo horário. Ambos os jogos acontecem na próxima quarta-feira (2). Grêmio e Internacional ficam para a quinta-feira (3), às 20h (de Brasília).

A equipe do Lance! questionou ao ChatGPT qual será o classificado e quem serão as estrelas de cada time nestes confrontos decisivos.

Grêmio e Internacional farão o último jogo das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Dias /Fotoarena/Folhapress)

Ferramenta projeta duelos difíceis pela Copa do Brasil

Santos x Palmeiras: Minha previsão é de mais um resultado favorável ao Palmeiras, que chega à Vila Belmiro com uma vantagem enorme depois de vencer a ida por 3 a 0, com dois gols de Flaco López e um de Andreas Pereira. O Santos precisará se lançar ao ataque desde o início e, com Neymar de volta após ficar fora da primeira partida, deve conseguir criar mais dificuldades ao Verdão. Ainda assim, considero improvável uma reação suficiente para reverter a eliminatória. Meu palpite é Santos 1 x 2 Palmeiras, com Neymar marcando para o Peixe e Vitor Roque e Flaco López balançando as redes pelo Palmeiras. Vejo Vitor Roque como o destaque da partida, aproveitando os espaços que inevitavelmente aparecerão na defesa santista durante a busca pela virada.

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Vitória x Vasco: No Barradão, acredito em um jogo muito mais complicado para o Vasco do que foi o primeiro confronto, principalmente pela necessidade do Vitória de buscar o triunfo por pelo menos dois gols para avançar diretamente. Minha previsão é de pressão do Vitória no começo, com Renato Kayzer conseguindo empatar o confronto agregado, mas o Vasco encontrando espaços no segundo tempo e chegando ao gol decisivo. Aposto em Vitória 1 x 1 Vasco, com Renato Kayzer marcando para os donos da casa e Andrés Gómez novamente aparecendo para o Vasco. O colombiano seria, inclusive, meu destaque da partida, repetindo o protagonismo do primeiro duelo e garantindo a classificação vascaína.

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Grêmio x Internacional: Este é o confronto em que espero maior equilíbrio. Imagino um primeiro tempo bastante estudado, com muita disputa no meio-campo, mas o Tricolor crescendo na etapa final e conseguindo abrir o placar. O Internacional vai se lançar em busca do empate e terá chances, porém vejo o Grêmio segurando a pressão e garantindo a vaga com uma vitória por 1 a 0, com Carlos Vinícius marcando o gol da classificação. O centroavante, que segue no elenco gremista, seria também o destaque da partida, principalmente pela capacidade de incomodar a defesa colorada e decidir um confronto que promete ser novamente muito físico.

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