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Presidente do Corinthians comete gafe bizarra em entrevista

Episódio aconteceu durante entrevista ao vivo à rádio Energia 97

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
02/09/2026 10:48
Supervisionado porGabriel Harb,
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Comentarista publicou vídeo de esclarecimento após episódio em entrevista com Stabile (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)
Comentarista publicou vídeo de esclarecimento após episódio em entrevista com Stabile (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, se envolveu em uma discussão com o comentarista Maurício Borges, conhecido como Mano, durante entrevista à Rádio Energia 97 FM, na noite de terça-feira (1). O episódio ocorreu enquanto o mandatário defendia o vice-presidente do clube, Armando Mendonça, e terminou envolvendo o agasalho usado pelo apresentador durante a transmissão.

Em determinado momento, Stabile questionou Mano sobre a origem da peça, que tinha o símbolo do Corinthians.

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Erro do presidente do Corinthians durante entrevista

Osmar Stabile afirmou que se tratava de uma roupa oficial do clube e perguntou onde o comentarista havia comprado o produto:

- Mano, eu estou vendo você com uma roupa oficial do Corinthians. Onde você comprou essa roupa aí? - perguntou Stabile.

Na sequência, o presidente disse que aquele modelo de agasalho seria destinado exclusivamente aos jogadores do Corinthians e demonstrou surpresa ao ver o comentarista usando a peça:

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- Certeza absoluta? Acontece que esse tipo de roupa é só dos atletas. E você está com ela - afirmou o presidente.

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Mano, porém, contestou a informação e explicou que o agasalho também é vendido na loja oficial do Corinthians. O comentarista ainda afirmou que Stabile desconhecia um produto comercializado pelo próprio clube que preside:

- Você acha mesmo? Então você está desconhecendo um produto que é vendido no Corinthians Loja Oficial. Se o senhor entrar agora no Corinthians Loja Oficial... agora você me desculpa, mas passou uma vergonha. Esse produto custa, se não me engano, R$ 599 na loja oficial do clube onde você é presidente. É um moletom que atletas utilizam e é vendido na loja do próprio clube. Se quiser, até posso mandar a nota para o senhor que eu paguei. Porque eu não ganho nada do clube - respondeu o comentarista.

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Esclarecimento do comentarista

Após a repercussão do episódio, Mano voltou a comentar o assunto nas redes sociais. O comentarista publicou uma conversa de WhatsApp relacionada à compra do moletom e afirmou que paga pelos produtos e ingressos que utiliza. A publicação foi feita na quarta-feira (2).

O agasalho citado no episódio é vendido pela loja oficial do Corinthians e, segundo as informações sobre o produto, também é utilizado pelos jogadores durante viagens. No momento, a peça está esgotada na loja do clube.

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Presidente do Corinthians comete gafe em entrevista ao vivo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
Presidente do Corinthians comete gafe em entrevista ao vivo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
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