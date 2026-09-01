Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Plata dá risada em publicação após ser reprovado em exames e voltar ao Flamengo

Jogador estava a caminho do Dínamo de Moscou

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 19:44
Favorite o Lance! no Google
Plata comemorando com a camisa do Flamengo
Plata retornou ao Flamengo após reprvação em exames médicos na Rússia (Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo informou nesta terça-feira (1) que o atacante Gonzalo Plata retornou ao clube após ser reprovado nos exames médicos do Dínamo de Moscou, da Rússia, e o jogador reagiu com risadas a uma publicação sobre o caso. O atleta equatoriano havia se despedido dos companheiros na última semana e viajado à Europa para concretizar a transferência.

➡️Com retorno de Plata, Flamengo ultrapassa limite de estrangeiros no Brasileirão

Após a divulgação da nota oficial do Rubro-Negro sobre o cancelamento da negociação, a reação do atacante ocorreu em uma postagem nas redes sociais que mostrava sua recepção no país europeu, onde foi recebido no aeroporto por torcedores do clube russo com trajes e alimentos típicos locais.

continua após a publicidade

Veja a publicação e reação de Gonzalo Plata:

Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai
Gonzalo Plata, do Flamengo, recepcionado em Moscou (Reprodução/ X/@fcdynamo)

Gonzalo Plata desembarcou na Rússia

Gonzalo Plata desembarcou na Rússia no último domingo e foi recebido com festa pelo Dínamo de Moscou. Ainda no aeroporto, o jogador foi presenteado com elementos culturais do país.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

— Recebemos (Gonzalo Plata), como manda a tradição, com pão. O sal deixaremos para os futuros adversários — brincou o Dínamo sobre a chegada de Plata.

continua após a publicidade

Na negociação entre os clubes, ficou acordado entre as partes que os russos desembolsariam R$ 60,1 milhões pela contratação, além de R$ 12 milhões de bônus.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Plata foi contratado pelo Flamengo no segundo semestre de 2024, por 9,1 milhões de dólares (R$ 51,9 milhões). Em sua trajetória no clube carioca, disputou 100 partidas, marcou nove gols e conquistou oito títulos.

continua após a publicidade

Confira a nota oficial do Flamengo sobre Gonzalo Plata

"O Clube de Regatas do Flamengo foi informado, na tarde desta terça-feira (1º), pelo Dínamo de Moscou, que o atacante Gonzalo Plata não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa. O jogador havia sido liberado pelo Flamengo para realizar exames e assinar contrato, mas a negociação não será concluída.

Gonzalo Plata, que recentemente defendeu o Equador na Copa do Mundo FIFA 2026 e vinha atuando regularmente pelo Flamengo, retorna ao clube nesta semana."

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Sancho jogando pelo Aston Villa

Fora de Campo

Jadon Sancho no Palmeiras? Boato enlouquece torcedores: 'Preocupante'

Há 45 minutos
Michlle Silva, da CazéTV, com o Maracanã ao fundo

Fora de Campo

CazéTV anuncia a contratação de Michelle Silva como comentarista

Há 1 hora
Parceria entre GLORY Kickboxing e Combate

Fora de Campo

Canal Combate retoma transmissões do GLORY e exibe disputa de cinturão

Há 2 horas
Memphis Depay durante a derrota do Corinthians para o Santos

Corinthians

Corinthians: Memphis manda recado após derrota para o Santos

Há 5 horas
Manuela Lessa, de 23 anos, é treinadora das categorias de base do futsal feminino do Vasco.

Vasco

Profissional de Educação Física, Manuella Lessa lidera nova geração de treinadoras do Vasco

Há 5 horas
Palmeiras x Corinthians

Futebol Nacional

Palmeiras parabeniza Corinthians pelos 116 anos nas redes sociais

Há 5 horas
Mais LANCE!
Rubens Barrichello na Stock Car

Aos 54 anos, Rubinho Barrichello vive namoro com influenciadora

Joaquín Freitas, novo reforço do Flamengo para a temporada 2026 (Foto: Divulgação)

Flamengo comete gafe em anúncio de Joaquín Freitas

Abel Ferreira se irrita em Mirassol x Palmeiras (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Mattos critica Abel Ferreira e Palmeiras: 'Destemperado'

Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Setembro Amarelo: relembre relatos corajosos de jogadores sobre a saúde mental

Pedro Scooby e Cintia Dicker em sessão de fotos

Casamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker chega ao fim após sete anos

Palmeiras anunciou a renovação de Flaco López nas redes sociais (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Torcedores opinam em renovação de Flaco López com Palmeiras

Torcedor do Corinthians segura cartaz em homenagem a Neymar

Galvão repudia agressão a torcedor mirim do Corinthians, fã de Neymar

Antes de assinar com Flamengo, Valencia foi oferecido ao Vasco (Foto: Reprodução)

Torcida do Flamengo manda recado a Valencia, novo reforço

Ferramenta projeta duelo de volta pela Copa do Brasil (Foto: Willians Campos /Fotoarena/Folhapress)

Inteligência Artificial crava classificado em Atlético-MG x Cruzeiro

Estátua de Pelé comemorando vestindo camisa do Santos

Pelé e a Educação Física: veja a curiosidade sobre a formação do Rei

Raphinha comemorando gol em Barcelona e Rayo, pela La Liga

Europeus reagem à atuação de Raphinha em Barcelona x Rayo: 'É uma prova'

Mirassol e Palmeiras se enfrentaram no último domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo 'provoca' Palmeiras após tropeço: 'Se deixar chegar'

Renata Mendonça durante o 'Aquecimento delas', programa de pré-jogo da Globo

Renata Mendonça critica decisão do Corinthians: 'Não consigo acreditar'