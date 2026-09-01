O Flamengo informou nesta terça-feira (1) que o atacante Gonzalo Plata retornou ao clube após ser reprovado nos exames médicos do Dínamo de Moscou, da Rússia, e o jogador reagiu com risadas a uma publicação sobre o caso. O atleta equatoriano havia se despedido dos companheiros na última semana e viajado à Europa para concretizar a transferência.

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Após a divulgação da nota oficial do Rubro-Negro sobre o cancelamento da negociação, a reação do atacante ocorreu em uma postagem nas redes sociais que mostrava sua recepção no país europeu, onde foi recebido no aeroporto por torcedores do clube russo com trajes e alimentos típicos locais.

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Veja a publicação e reação de Gonzalo Plata:

O Plata dando risada no post da CazéTV



🎥 Reprodução pic.twitter.com/uWOtNu7Yy3 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 1, 2026

Gonzalo Plata, do Flamengo, recepcionado em Moscou (Reprodução/ X/@fcdynamo)

Gonzalo Plata desembarcou na Rússia

Gonzalo Plata desembarcou na Rússia no último domingo e foi recebido com festa pelo Dínamo de Moscou. Ainda no aeroporto, o jogador foi presenteado com elementos culturais do país.

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— Recebemos (Gonzalo Plata), como manda a tradição, com pão. O sal deixaremos para os futuros adversários — brincou o Dínamo sobre a chegada de Plata.

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Na negociação entre os clubes, ficou acordado entre as partes que os russos desembolsariam R$ 60,1 milhões pela contratação, além de R$ 12 milhões de bônus.

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Plata foi contratado pelo Flamengo no segundo semestre de 2024, por 9,1 milhões de dólares (R$ 51,9 milhões). Em sua trajetória no clube carioca, disputou 100 partidas, marcou nove gols e conquistou oito títulos.

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Confira a nota oficial do Flamengo sobre Gonzalo Plata

"O Clube de Regatas do Flamengo foi informado, na tarde desta terça-feira (1º), pelo Dínamo de Moscou, que o atacante Gonzalo Plata não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa. O jogador havia sido liberado pelo Flamengo para realizar exames e assinar contrato, mas a negociação não será concluída.

Gonzalo Plata, que recentemente defendeu o Equador na Copa do Mundo FIFA 2026 e vinha atuando regularmente pelo Flamengo, retorna ao clube nesta semana."

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