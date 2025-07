Ex-Corinthians e Vasco é preso pela segunda vez em 2025

Ex-jogador do Corinthians e do Vasco, Régis Pitbull foi preso em São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (9), por descumprir uma ordem judicial. A informação é do portal "Ge". Ele já tinha sido preso há quatro meses por agredir um idoso de 69 anos em um bairro da zona oeste da capital paulista.

Em março, Régis foi acusado de lesão corporal grave após dar uma cabeçada e socos na cara de José Amilton. A agressão aconteceu dentro do elevador depois de Régis Pitbull chutar a porta e ser repreendido pelo profissional do condomínio. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 33° DP.

Nesta quarta, ele foi preso por descumprir ordens judiciais como uso de tornozeleira eletrônica e não comparecimento mensal ao fórum.

Filha de idoso agredido por ex-Corinthians se manifestou na época

O ex-atleta luta contra a dependência química e possui uma ação de despejo por falta de pagamento de condomínio - o processo tramita há 20 anos. Régis Pitbull também tem dificuldades para manter as contas de água e luz em dia.

- Regis Pitbull já foi internado inúmeras vezes e recebeu apoio financeiro de colegas jogadores e empresários, mas, apesar disso, não conseguiu se libertar do vício. Ele está em débito com o pagamento do condomínio há muitos anos, enfrenta uma ação de despejo e não possui água ou luz em seu imóvel. Sua situação no condomínio se tornou insustentável: ele urina no corredor, grita quando chega em estado de intoxicação e bate nas portas de ferro do condomínio. Além disso, toma banho na piscina do prédio. Isso gera um verdadeiro caos para quem reside com alguém assim - relatou uma das filhas do subsíndico nas redes sociais.

Régis Pitbull se destacou na Ponte Preta, clube que teve quatro passagens. Ele ainda jogou por Ceará, Coritiba, Portuguesa, Bahia e Vasco. Ele se aposentou em 2011, no Caxias-SC.