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Inter de Limeira aprova criação de SAF que contará com Ronaldo e Roberto Carlos

Assembleia Geral Extraordinária dá sinal verde para a constituição da SAF e autoriza assinatura de documentos; clube deve manter 20% da operação

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
01/09/2026 15:37
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O clube do interior paulista, Inter de Limeira, aprova criação da SAF e pode contar com investidores importantes.
O clube do interior paulista, Inter de Limeira, aprova criação da SAF e pode contar com investidores importantes (Crédito: Divulgação/ Instagram / Inter de Limeira)

A Inter de Limeira deu um passo importante em sua história recente para se tornar SAF. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta segunda-feira (31), o clube aprovou a constituição de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Com a presença de 54 conselheiros, a reunião aprovou o prosseguimento direto da operação e a celebração dos documentos necessários para a formalização. A decisão teve pareceres favoráveis do Conselho Deliberativo, da Comissão SAF e do Conselho Fiscal da Internacional.

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A aprovação encerra um processo iniciado ainda em 2023. A proposta atual começou a ser desenhada em dezembro de 2025 pelo executivo Enrico Ambrogini, com avanço nas negociações em março de 2026 e assinatura do Memorando de Entendimentos (MOU) em maio.

Divisão de 80% e grupo de investidores

O modelo aprovado estabelece a venda de 80% das ações da SAF para o grupo investidor. A associação civil da Inter de Limeira manterá os 20% restantes, assegurando representatividade e a proteção do patrimônio do clube.

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Na nota oficial, o clube confirmou que a operação é liderada por Enrico Ambrogini e conta com um grupo de investidores que reúne os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazário e Roberto Carlos, além de outros parceiros.

Roberto Carlos se juntará a Enrico Ambrogini e Ronaldo na Inter de Limeira
Roberto Carlos se juntará a Enrico Ambrogini e Ronaldo na Inter de Limeira (Foto: Divulgação)

Suporte técnico e jurídico

Para garantir a segurança financeira e institucional do negócio, a Inter de Limeira contou com assessorias especializadas no mercado de capitais e do esporte.

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A avaliação econômica, financeira e mercadológica do clube foi conduzida pela Sports Value. Já o assessoramento jurídico e a estruturação do modelo da SAF ficaram a cargo do escritório Monteiro Castro Setoguti Advogados.

Confira a íntegra da nota oficial da Inter de Limeira:

A Associação Atlética Internacional informa que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta segunda-feira (31), foi aprovada a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da Associação Atlética Internacional de Limeira, bem como o prosseguimento da operação e a celebração dos instrumentos necessários à sua formalização.

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A Assembleia contou com a presença de 54 Conselheiros, que analisaram e deliberaram sobre uma das decisões mais importantes da história do Clube.

A aprovação é resultado de um processo iniciado em 2023, com a constituição da Comissão SAF da Internacional. Desde então, foram realizados estudos, análises, reuniões e negociações envolvendo diferentes propostas e modelos.

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A atual operação começou a ser estruturada em 22 de dezembro de 2025, com a apresentação de uma nova proposta pelo proponente Enrico Ambrogini. Em 31 de março de 2026, foi aprovada a continuidade das negociações e, em 12 de maio, celebrado o Memorando de Entendimentos que estabeleceu as bases para o desenvolvimento da operação.

Nos últimos meses, a proposta passou por reuniões, análises e aperfeiçoamentos, com a participação dos órgãos internos da Associação, do proponente, de potenciais investidores e de assessorias especializadas. Foram avaliados aspectos institucionais, societários, jurídicos, econômicos, financeiros, patrimoniais e estratégicos, além de mecanismos de governança, garantias e medidas de proteção aos interesses do Clube.

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ANÁLISE DOS ÓRGÃOS DO CLUBE

Durante a Assembleia, foram apresentados os pareceres do Conselho Deliberativo, da Comissão SAF e do Conselho Fiscal, todos favoráveis à operação.

A Comissão SAF, responsável pelo acompanhamento do processo desde 2023, considerou o histórico de trabalho desenvolvido, as negociações realizadas, os estudos técnicos e jurídicos e os aperfeiçoamentos incorporados à proposta.

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A Internacional contou ainda com a Sports Value, responsável por avaliação e análises econômicas, financeiras e mercadológicas, e com o escritório Monteiro Castro Setoguti Advogados, responsável pelo assessoramento jurídico especializado durante a estruturação e negociação da operação.

A OPERAÇÃO

A deliberação aprovada prevê a constituição da SAF da Associação Atlética Internacional de Limeira e a alienação de 80% das ações da SAF a investidor, permanecendo 20% sob titularidade da Associação Atlética Internacional de Limeira, conforme os termos submetidos aos órgãos competentes.

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A operação envolve o proponente Enrico Ambrogini e um grupo de investidores que inclui os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazário e Roberto Carlos, além de outros investidores.

UM NOVO CAPÍTULO

A aprovação da SAF encerra uma importante etapa de estudos, debates e negociações e marca o início de uma nova fase na história da Associação Atlética Internacional de Limeira.

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O processo foi conduzido com o objetivo de construir uma estrutura capaz de oferecer maior segurança jurídica, governança, sustentabilidade e proteção aos interesses institucionais, esportivos e patrimoniais do Clube.

A Internacional chega a este momento levando consigo mais de um século de história, uma identidade construída por gerações e o compromisso permanente com sua torcida.

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A partir de hoje, começa um novo capítulo.

Associação Atlética Internacional

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