Depois da eliminação na Copa do Brasil, o perfil do técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, teve sua página no Instagram temporariamente suspensa. Porém, não se trata de um afastamento do treinador das redes sociais.

Em contato com o Lance!, um membro do staff do português explicou que o técnico não desativou suas contas, mas a plataforma deve ter entendido que houve uma movimentação fora do comum para um perfil fechado.

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Perfil de Artur Jorge temporariamente desativado (Foto: Reprodução)

Com isso, por questões de segurança, o perfil foi temporariamente suspenso. Artur Jorge já está em contato com o Instagram para que sua página volte em breve.

A movimentação ocorre horas depois da eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil. A equipe foi derrotada, de virada, pelo rival, na Arena MRV, por 2 a 1.

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Avaliação de Artur Jorge da eliminação do Cruzeiro

O técnico Artur Jorge avaliou a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Atlético-MG e explicou a saída de Kaio Jorge, Gerson e Matheus Pereira ao mesmo tempo na partida. Segundo ele, a ideia era manter o time ativo no jogo.

– A análise de um jogo que sabíamos que era muito importante. Não só por se tratar de uma eliminatória, mas um jogo contra um rival, um clássico. É sempre intenso. Creio que nós respeitamos nossa obrigação, jogar para ganhar. Tivemos um jogo equilibrado até os 60 minutos. A partir da expulsão ficamos mais expostos à superioridade numérica e territorial do adversário. Nos obrigou a defender mais vezes, dentro de nossa grande área. Estamos todos chateados, pela forma que o jogo acabou por mudar de contexto. Lamentar a decepção que demos à torcida que nos apoiou – avaliou o técnico.

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– Nós temos obrigação de nos empenhar na competição que nos resta. Nossa exigência nos obriga a pensar dessa forma, não só da torcida, das redes sociais. Nós sabemos que ficar com um campeonato é pouco para nós, mesmo sabendo o que foi feito no campeonato. Hoje temos que lidar com o impacto da derrota e focar no que resta do campeonato. Focar na evolução e naquilo que tem sido os resultados conseguido. Teremos um jogo contra um rival direto, olhar para o que foi feito e o que temos que fazer – analisou Artur Jorge.

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