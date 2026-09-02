O Zabbar St. Patrick, de Malta, anunciou a contratação do atacante Luiz Fábio Sampaio, o Favela, que chega do Corinthians por empréstimo de uma temporada ao clube europeu. No futebol maltês, o jogador terá a oportunidade de atuar pela primeira vez no futebol profissional.

— Temos o prazer de anunciar a chegada de Luiz Fabio Sampaio, emprestado pelo Corinthians, do Brasil. O brasileiro de 19 anos é um atacante enérgico e potente, que traz velocidade, força e intensidade ao nosso setor ofensivo, além de acrescentar mais uma opção de ataque ao elenco. Seja bem-vindo e boa sorte, Luiz! — disse o clube.

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Para garantir a compra do jogador, o Corinthians pagou R$ 300 mil ao clube do interior paulista e assinou a renovação de contrato até 28 de fevereiro de 2029.

Antes de chegar ao Corinthians, o atacante passou pelas categorias de base de Taboão da Serra, Jabaquara, SC Brasil, Barra-SC e do próprio Capivariano.

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Favela foi anunciado como novo reforço do Zabbar St. Patrick, de Malta (Foto: Divulgação)

A carreira de Favela

Luiz Fábio Sampaio, popularmente conhecido como Favela e nome pelo qual prefere ser chamado, surge como alternativa. O atacante decidiu atuar com o apelido durante a Copinha deste ano. A inspiração veio do lugar onde nasceu: o Capão Redondo, distrito da zona sul da capital paulista, com cerca de 270 mil habitantes, motivo de orgulho para o centroavante do Corinthians.

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Durante a participação no torneio, que terminou de forma precoce para o Corinthians após derrota por 2 a 1 para o Guarani ainda na segunda fase, Favela foi o principal destaque da equipe.

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Favela foi um dos destaques da equipe na Copinha 2026. Titular nos quatro jogos que disputou, o atacante marcou dois gols e participou diretamente de um lance de gol a cada 166 minutos em campo. Ao longo da competição, acumulou dez finalizações, sendo três no alvo, com média de cinco chutes para balançar as redes.

Além da presença ofensiva, Favela também contribuiu na criação de jogadas, com três passes decisivos para os companheiros. O jogador ainda sofreu três faltas e apresentou 41% de eficiência nos duelos aéreos, desempenho que resultou em nota 6.83 no Sofascore durante o torneio.

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