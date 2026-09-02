Inteligência artificial crava resultado de Vitória x Vasco na Copa do Brasil
Jogo será disputado no Barradão
Vitória e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (2) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e a inteligência artificial cravou o placar do confronto. O jogo de ida foi decidido por Andrés Gómez, que marcou e garantiu a vantagem para os cariocas.
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De acordo com a projeção da IA do Google, o duelo de volta será truncado e com grande possibilidade de empate, resultado que classificaria o time de Pedro Emanuel. Quem avançar enfrentará o vencedor de Santos x Palmeiras.
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Confira a projeção do Gemini:
No jogo de volta das quartas de final no Barradão, a necessidade de vitória obriga o Rubro-Negro a adotar uma postura agressiva desde o apito inicial, buscando sufocar as linhas de marcação e acelerar as transições ofensivas. O Vasco, sustentado pela vantagem construída no confronto de ida, deve adotar uma estratégia de bloco médio para baixo, neutralizando a pressão inicial e explorando a velocidade de seus atacantes nos espaços deixados pela equipe baiana. Com o passar do tempo e o aumento do desgaste físico e mental dos mandantes, a tendência é que o duelo ganhe contornos dramáticos e abertos no segundo tempo, culminando em um empate em Vitória 1 x 1 Vasco, resultado suficiente para garantir a classificação carioca.
Bastidores: elenco do Vasco faz 'pacto' para não abrir mão de nenhuma competição
O Lance! apurou que o elenco do Vasco está "fechado" em não abrir mão de nenhuma das três competições que disputa na temporada: Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Apesar da situação delicada no Campeonato Brasileiro, em que a equipe luta para sair da zona de rebaixamento, os jogadores entendem que é possível conciliar as disputas e fizeram uma espécie de "pacto" para tratar todos os torneios como prioridade.
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Nos últimos dias, diante da posição do Vasco na tabela do Brasileirão, houve especulações sobre a possibilidade de o clube priorizar uma competição e preservar jogadores nas outras. Internamente, porém, a ideia não encontra respaldo entre os atletas. A orientação é seguir com força máxima tanto no campeonato nacional quanto nas copas.
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A apuração também aponta que pessoas que acompanham o dia a dia do clube percebem uma mudança de comportamento do time nos jogos de mata-mata. Internamente, há a avaliação de que o elenco "sente a grandeza desses jogos" e consegue elevar o nível de atuação e competitividade nessas partidas.
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