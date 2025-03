Ex-jogador do Corinthians é preso por agredir idoso em prédio

Ex-jogador do Corinthians e da Ponte Preta, Régis Pitbull foi preso na manhã de terça-feira (25) por agredir um idoso de 69 anos, em Pirituba, bairro da zona oeste de São Paulo. Ele quebrou três dentes do subsíndico do prédio em que mora.

continua após a publicidade

Pitbull é acusado de lesão corporal grave após dar uma cabeçada e socos na cara de José Amilton. A agressão aconteceu dentro do elevador depois de Régis Pitbull chutar a porta e ser repreendido pelo profissional do condomínio. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 33° DP.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ex-atleta luta contra a dependência química e possui uma ação de despejo por falta de pagamento de condomínio - o processo tramita há 20 anos. Régis Pitbull também tem dificuldades para manter as contas de água e luz em dia.

continua após a publicidade

- Regis Pitbull já foi internado inúmeras vezes e recebeu apoio financeiro de colegas jogadores e empresários, mas, apesar disso, não conseguiu se libertar do vício. Ele está em débito com o pagamento do condomínio há muitos anos, enfrenta uma ação de despejo e não possui água ou luz em seu imóvel. Sua situação no condomínio se tornou insustentável: ele urina no corredor, grita quando chega em estado de intoxicação e bate nas portas de ferro do condomínio. Além disso, toma banho na piscina do prédio. Isso gera um verdadeiro caos para quem reside com alguém assim - relatou uma das filhas do subsíndico nas redes sociais.

Régis Pitbull se destacou na Ponte Preta, clube que teve quatro passagens. Ele ainda jogou por Ceará, Coritiba, Portuguesa, Bahia e Vasco. Ele se aposentou em 2011, no Caxias-SC.