Durante a partida entre Atlético-MG e Cruzeiro nesta terça-feira (1), pela Copa do Brasil, uma decisão da arbitragem repercutiu nas redes sociais. Raphael Claus, juiz da partida, aplicou cartão vermelho a Villalba, da equipe visitante, após o jogador atingir Cuello no rosto.

➡️Ruan deixa o clássico lesionado nos primeiros minutos e preocupa o Atlético

A expulsão revoltou os jogadores do time comandado por Artur Jorge, que cercaram o árbitro e reclamaram da cor do cartão. O lance aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários:

Eu sabia cara, tava bom demais pra ser verdade KKKKKKKKKKKKKKKKK — Laura Cristina (@laura_cris46741) September 2, 2026

Um das expulsoes mais absurdas que eu ja vi — ARROYO FC (@Paulenriqque) September 2, 2026

Era óbvio pqp — felipe the creator🇾🇪 (@ofelipeseles) September 2, 2026

foi nada — peter (@GambitsMene) September 2, 2026

Bem expulso — thethingswedoforcounterstrike (@mmenezes_7) September 2, 2026

Kaio Jorge marcou em Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi Atlético-MG x Cruzeiro?

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Segundo tempo

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.