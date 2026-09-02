A reprovação de Gonzalo Plata, do Flamengo, e Matheus Martins, do Botafogo, nos exames médicos do Dínamo Moscou transformou duas negociações encaminhadas em um dos assuntos mais comentados entre torcedores nesta quarta-feira (2). A situação envolvendo os dois clubes cariocas também abriu espaço para uma enxurrada de memes nas redes sociais.

A coincidência chamou a atenção dos internautas: os dois jogadores viajaram para a Rússia, participaram dos procedimentos finais das respectivas negociações e acabaram retornando ao Brasil após o clube russo desistir das contratações. A rivalidade entre Flamengo e Botafogo ficou de lado em meio às brincadeiras sobre o episódio.

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Veja os memes sobre Plata e Matheus Martins

A volta de Plata ao Flamengo foi um dos principais temas das publicações. Torcedores brincaram com a curta passagem do equatoriano pela Rússia e também com a situação da diretoria rubro-negra após o retorno inesperado do jogador, que havia viajado para concluir a transferência.

"Flamengo anuncia Anthony Valencia como novo reforço e substituto de Plata"



1 dia depois: pic.twitter.com/J24WNJBku3 — SAMENGO (@samengo_ofc) September 1, 2026

o boto agora não sabendo como pagar os meninos que entraram hoje vendo que o Plata simplesmente voltou pro flamengo pic.twitter.com/HjLKH1NhI2 — ana styles ꕤ (@junoylor) September 1, 2026

o plata saiu do Brasil

passou final de semana nas noites russas

voltou pro Brasil



bumba pic.twitter.com/zNzy7bpkGp — peD.ro (@urubuDmeia) September 1, 2026

Plata voltando pro Flamengo pic.twitter.com/2pR9bwAQjw — SAMENGO (@samengo_ofc) September 1, 2026

o médico do dínamo de moscou assim pic.twitter.com/lG5SdQLW4b — marcola (@marcosxlva) September 1, 2026

Botafogo e Dínamo Moscou brigando por Matheus Martins



O Dínamo quer devolver o jogador e o Botafogo quer que ele fique por lá pic.twitter.com/VnnYFJwIyW https://t.co/3QXTHutgtC — Otavio ★彡 (@bfrotavio) September 1, 2026

Por que Plata e Matheus Martins foram reprovados?

As duas negociações foram interrompidas após os exames médicos realizados na Rússia. O Dínamo Moscou informou que decidiu não concluir as transferências de Plata e Matheus Martins, alegando que a decisão foi tomada de acordo com os interesses de longo prazo do clube.

O Flamengo recebeu a situação com surpresa e contestou a condição física apresentada pelo clube russo. Em nota, o Rubro-Negro afirmou que Plata está apto para a prática de futebol de alto rendimento, vinha atuando normalmente pelo clube e pela seleção do Equador e não possui histórico de cirurgias, fraturas ou problemas graves específicos.

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Gonzalo Plata, do Flamengo, recepcionado em Moscou (Reprodução/ X/@fcdynamo)

Matheus Martins também se pronunciou após a reprovação e discordou da decisão tomada pelo Dínamo. O atacante destacou que realizou os testes sem intercorrências e que vinha atuando normalmente ao longo da temporada.

– Foi com muita surpresa que recebi a notícia da minha reprovação nos exames médicos no Dínamo. Cheguei à Rússia há alguns dias, realizei diversos testes de forma integral, sem nenhuma intercorrência. Nesta temporada, entrei em campo 38 vezes, tendo feito o meu último jogo há menos de 10 dias. Quero deixar claro que discordo completamente da decisão médica do clube russo, que, coincidentemente, adotou a mesma postura com um outro jogador que chegou aqui junto comigo. Sigo minha carreira como sempre fiz: com dedicação e buscando sempre a minha melhor versão.

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Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)

O Botafogo também estranhou o diagnóstico apresentado e estuda medidas cabíveis. O clube informou que possui exames recentes do jogador e colocou seu departamento médico à disposição para buscar esclarecimentos. Além disso, o Alvinegro avalia acionar o Dínamo Moscou pelo uso da imagem de Matheus Martins no aeroporto e em conteúdos divulgados pela imprensa russa antes do encerramento da negociação.

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