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Plata e Matheus Martins viram memes após reprovação no Dínamo Moscou

As negociações se tornaram um dos assuntos mais comentados entre torcedores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 10:05
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Gonzalo Plata e Matheus Martins apresentados pelo Dinamo Moscou antes de suas reprovações
Gonzalo Plata e Matheus Martins apresentados pelo Dinamo Moscou antes de suas reprovações (Foto: Reprodução/Dinamo)

A reprovação de Gonzalo Plata, do Flamengo, e Matheus Martins, do Botafogo, nos exames médicos do Dínamo Moscou transformou duas negociações encaminhadas em um dos assuntos mais comentados entre torcedores nesta quarta-feira (2). A situação envolvendo os dois clubes cariocas também abriu espaço para uma enxurrada de memes nas redes sociais.

A coincidência chamou a atenção dos internautas: os dois jogadores viajaram para a Rússia, participaram dos procedimentos finais das respectivas negociações e acabaram retornando ao Brasil após o clube russo desistir das contratações. A rivalidade entre Flamengo e Botafogo ficou de lado em meio às brincadeiras sobre o episódio.

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Veja os memes sobre Plata e Matheus Martins

A volta de Plata ao Flamengo foi um dos principais temas das publicações. Torcedores brincaram com a curta passagem do equatoriano pela Rússia e também com a situação da diretoria rubro-negra após o retorno inesperado do jogador, que havia viajado para concluir a transferência.

Por que Plata e Matheus Martins foram reprovados?

As duas negociações foram interrompidas após os exames médicos realizados na Rússia. O Dínamo Moscou informou que decidiu não concluir as transferências de Plata e Matheus Martins, alegando que a decisão foi tomada de acordo com os interesses de longo prazo do clube.

O Flamengo recebeu a situação com surpresa e contestou a condição física apresentada pelo clube russo. Em nota, o Rubro-Negro afirmou que Plata está apto para a prática de futebol de alto rendimento, vinha atuando normalmente pelo clube e pela seleção do Equador e não possui histórico de cirurgias, fraturas ou problemas graves específicos.

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Gonzalo Plata é recepcionado em Moscou com o karavai
Gonzalo Plata, do Flamengo, recepcionado em Moscou (Reprodução/ X/@fcdynamo)

Matheus Martins também se pronunciou após a reprovação e discordou da decisão tomada pelo Dínamo. O atacante destacou que realizou os testes sem intercorrências e que vinha atuando normalmente ao longo da temporada.

– Foi com muita surpresa que recebi a notícia da minha reprovação nos exames médicos no Dínamo. Cheguei à Rússia há alguns dias, realizei diversos testes de forma integral, sem nenhuma intercorrência. Nesta temporada, entrei em campo 38 vezes, tendo feito o meu último jogo há menos de 10 dias. Quero deixar claro que discordo completamente da decisão médica do clube russo, que, coincidentemente, adotou a mesma postura com um outro jogador que chegou aqui junto comigo. Sigo minha carreira como sempre fiz: com dedicação e buscando sempre a minha melhor versão.

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Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou
Matheus Martins chegou a ser anunciado pelo Dínamo Moscou (Foto: Divulgação)

O Botafogo também estranhou o diagnóstico apresentado e estuda medidas cabíveis. O clube informou que possui exames recentes do jogador e colocou seu departamento médico à disposição para buscar esclarecimentos. Além disso, o Alvinegro avalia acionar o Dínamo Moscou pelo uso da imagem de Matheus Martins no aeroporto e em conteúdos divulgados pela imprensa russa antes do encerramento da negociação.

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