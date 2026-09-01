Torcedores do Cruzeiro mandam recado para Artur Jorge após eliminação
Atlético-MG avançou na Copa do Brasil
Após a eliminação do Cruzeiro para o Atlético-MG na Copa do Brasil nesta terça-feira (1), Artur Jorge, treinador da equipe, virou assunto entre os torcedores do Cabuloso. O português foi bastante criticado por suas escolhas ao longo do duelo, principalmente pelas substituições de Gerson, Kaio Jorge e Matheus Pereira.
Fred marca, Atlético-MG vence Cruzeiro de virada e avança na Copa do Brasil
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Apesar de abrir o placar com o camisa 19, o time visitante sofreu a virada com gols de Victor Hugo e Fred e despediu-se da competição eliminatória. O Cruzeiro já havia sido desclassificado da Libertadores e tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o final da temporada.
Veja alguns comentários:
A muitos anos eu não via uma jornada tão ruim quanto a do Artur Jorge hoje. O que o portuga fez com a sua equipe hoje foi uma INSANIDADE.— Filipe Nogueira (@FilipeNogueirag) September 2, 2026
September 2, 2026
Artur Jorge foi pior q o Tite hoje— Vitão (@vitaofm7) September 2, 2026
100% de aproveitamento do artur jorge, errou todas https://t.co/MwwVmNVY7W— ana luiza (@naluizafc) September 2, 2026
Alguém me explica que palhaçada que Artur Jorge fez, pq eu to sem acreditar, tem base não— Thaísplendida (@thahferreira20) September 2, 2026
Como foi Atlético-MG x Cruzeiro?
O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.
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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.
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Segundo tempo
No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.
Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.
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