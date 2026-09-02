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Atlético-MG provoca Cruzeiro após classificação na Copa do Brasil: 'Freguês'

Galo venceu de virada na Arena MRV

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 00:06
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Fred, do Atlético-MG, comemorando
Atlético avançou na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Após eliminar o Cruzeiro na Copa do Brasil na noite de terça-feira (1º), o perfil oficial do Atlético-MG publicou provocações ao rival nas redes sociais. Em uma das postagens, o clube ironizou o apelido "Rei de Copas", geralmente vinculado ao Cabuloso por ser o maior campeão da competição, ao substituir o termo por "Rei de Pipocas".

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Além disso, as publicações retribuíram a provocação feita por Kaio Jorge, que, após marcar o primeiro gol do jogo de volta, disse "O papai tá aqui" durante a comemoração na Arena MRV. Em outro post, o Galo referiu-se ao adversário como "freguês".

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Veja as provocações do Atlético-MG nas redes sociais:

Fred em Atlético x Cruzeiro
Fred marcou e deu assistência em Atlético x Cruzeiro na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi Atlético-MG x Cruzeiro?

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

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Segundo tempo

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

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