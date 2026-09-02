Galvão Bueno revela maior tristeza da carreira: 'Saía para limpar as lágrimas'

O dia 1º de maio de 1994 ficou marcado para sempre na memória dos brasileiros. A morte de Ayrton Senna, durante o GP de San Marino, deixou o país em choque e encerrou de forma trágica a trajetória de um dos maiores ídolos nacionais do esporte. Para Galvão Bueno, porém, aquele momento também representou a despedida de um grande amigo, narrada ao vivo para milhões de pessoas. E, mesmo anos depois, ainda é maior tristeza de sua carreira.

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Responsável por narrar os três títulos mundiais de Senna, Galvão construiu uma relação com o piloto que foi além das pistas e das transmissões da Fórmula 1. Os dois se aproximaram ao longo dos anos e desenvolveram uma amizade que o narrador costumava definir como uma espécie de "irmandade".

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Agora, mais de três décadas depois, Galvão revelou que precisou deixar a cabine algumas vezes para secar as lágrimas durante a transmissão. A declaração aconteceu durante a participação do narrador no programa "The Noite". O relato mostra como a morte de Senna ainda permanece como uma das lembranças mais dolorosas da carreira de Galvão.

— Foi terrível. Eu duas ou três vezes pedi ao Reginaldo [Leme]: "Fala mais um pouco", porque eu saía da cabine de transmissão para tomar um pouco de ar, limpar as lágrimas. Não tínhamos ainda a confirmação da morte dele, mas as cenas mostravam que era de uma gravidade gigantesca. Me lembro que o helicóptero levantou, e eu dizia: "Vai, meu irmão, vai com Deus, lute muito, lute com todas as suas forças" — relembrou Galvão Bueno.

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Ao fim da transmissão, Galvão se preparou para seguir de helicóptero até o hospital, com a ajuda de amigos que também eram próximos de Senna. Antes mesmo de chegar ao local, porém, ele percebeu que o pior havia acontecido. O narrador contou que recebeu a confirmação da morte de Ayrton por meio de Gerhard Berger, amigo e ex-companheiro de equipe do brasileiro.

— Então, ali eu fiquei sabendo, antes de ir para o hospital, que ele já tinha morrido. Foi muito triste, foi muito difícil — completou.

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Galvão Bueno foi amigo pessoal de Ayrton Senna (Foto: Reprodução/Instagram)

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