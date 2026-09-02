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Decisão de Claus irrita torcedores em Atlético-MG x Cruzeiro

Confronto terminou em vitória do Galo por 2 a 1

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/09/2026 08:59
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Decisão de Raphael Claus é fortemente contestada nas redes sociais por torcedores (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Decisão de Raphael Claus é fortemente contestada nas redes sociais por torcedores (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro de virada na Arena MRV, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terminou em 2 a 1 para o Galo. Apesar da boa reação dos mandantes, o principal assunto foi o árbitro da partida, Raphael Claus.

Nas redes sociais, diversos internautas e torcedores criticaram a atuação do juiz no jogo, chegando a afirmar que Claus teve participação decisiva no resultado.

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Atuação de Claus em Atlético-MG x Cruzeiro foi ruim?

Como foi o confronto decisivo pela Copa do Brasil?

O Atlético teve a primeira chance clara no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta do Cruzeiro veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez grande defesa. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos do primeiro tempo, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

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No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram com diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol do Cruzeiro. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

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Torcedores reprovam cartão vermelho aplicado por Claus em Atlético x Cruzeiro (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Torcedores reprovam cartão vermelho aplicado por Claus em Atlético x Cruzeiro (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
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