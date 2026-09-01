Após marcar contra o Atlético-MG na Copa do Brasil, Kaio Jorge, do Cruzeiro, provocou a equipe mandante, e a atitude repercutiu nas redes sociais. O atacante balançou as redes de pênalti e, durante a comemoração, dirigiu-se às câmeras e disse: "O papai tá aqui".

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O jogador sofreu falta dentro da área, cometida por Vitão, que substituiu Ruan, e bateu para colocar o time treinado por Artur Jorge à frente no placar. A partida foi disputada na Arena MRV nesta terça-feira (1).

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Veja alguns comentários:

Po bizarro, toda vez que aparece gol do Kaio Jorge pra mim é quando ele faz gol no galo, e ele nem faz uma temporada tão boa igual ano passado e mesmo assim ele tá fazendo gol no galo na casa deles, bizarro — Theus (@TheuzzCrvg) September 2, 2026

Ninguém aguenta o Kaio Jorge — u Setorista (@luisarcanjoO) September 2, 2026

Vai envelhecer mal — ryan (@rb_raro7) September 2, 2026

Pow , o cara não deu um chute no jogo passado , aí faz de pênalti e vem com. Essa marra toda , RONALDINHO TINHA RAZÃO …. — COMENTARISTA DE FUTEBOL⚽ (@Crifds10Pa) September 2, 2026

Ídolo máximo — taborda's thomas 愛 wc winner 🏆 (@eotaborda29) September 2, 2026

Cruzeiro terminou o primeiro tempo vencendo o Atlético-MG por 1 a 0 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi Atlético-MG x Cruzeiro?

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

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Segundo tempo

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

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