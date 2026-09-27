Ex-atacante do Porto FC e atual técnico do Quênia, Benni McCarthy protagonizou um momento inesperado após o empate em 1 a 1 contra a Eritreia, neste sábado (26), pelas Eliminatórias da Copa Africana das Nações. Questionado sobre a escolha do time titular, o treinador foi firme ao defender suas decisões.

Ao responder sobre a escalação do goleiro Byrne Omondi, que vinha sendo contestado, McCarthy mandou um recado direto aos jornalistas presentes e disse que apenas quem esteve no mais alto nível do futebol entende suas escolhas.

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— Se você jogou uma final de Champions League, se ganhou uma Champions League, você sabe de futebol. Se não ganhou, xiu e divirta-se com o jogo — disparou o treinador.

Na sequência, o ex-jogador ressaltou o vigor físico e a capacidade técnica de seu arqueiro titular, afirmando inclusive que Omondi deveria estar atuando no futebol europeu.

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— Quando olho para o Brian, vejo uma presença física semelhante à de Denis Onyango. Eu não conseguia entender, de jeito nenhum, como ele ainda estava jogando na Liga do Quênia. Sem desrespeito aos times locais, mas ele é um goleiro com nível para jogar na Europa. É claro que ele sofre críticas, mas a Seleção não é o clube dele. Sob o meu comando e da comissão técnica, o desempenho é completamente diferente. Depositamos nossa credibilidade em cada um dos atletas — completou.

Quem é Benni McCarthy?

Benni McCarthy foi campeão da Champions League na temporada 2003/2004 pelo FC Porto, sob o comando de José Mourinho e ao lado do brasileiro naturalizado português Deco. Na campanha do título europeu, o ex-atacante teve papel decisivo ao marcar dois gols contra o Manchester United nas oitavas de final.

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O ex-jogador assumiu o comando da seleção do Quênia em março de 2025. Ao todo, ele soma nove partidas no cargo, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Além disso, o técnico também já teve passagem como auxiliar técnico no Manchester United entre 2022 a 2024.