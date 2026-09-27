Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentaram no intervalo do NFL Rio Game entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo (27), no Maracanã. O show da dupla teve reações divididas na internet, com internautas elogiando e criticando a apresentação.

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Entre os comentários positivos, elogiaram a participação das cheerleaders do Dallas Cowboys durante a apresentação da música "Jetski". Já outros não gostaram da escolha dos artistas para se apresentarem no intervalo da partida realizada no Rio de Janeiro.

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Veja os comentários da web sobre o show de Pedro Sampaio e Ricky Martin no NFL Rio Game

O BALE DO PEDRO SAMPAIO JUNTO COM AS DALLAS COWBOYS QUE LINDO ISSO GENTE

😫😫😫😫🤧🤧🤧🤧 — Yu⁴⁴🏁 (@ProudofHLZNL) September 27, 2026

Pedro sampaio entregou demais na #nfl — 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝗼 𝗩𝗮𝗿𝗴𝗮𝘀 𐚁 (@rodrigo_vargas) September 27, 2026

as CHEERLEADERA do dallas cowboys dancando jetski do pedro sampaio era algo que eu não esperava ver hoje EU TO BERRANDO ISSO TA LINDO https://t.co/TGM9grViuA — 𓃮 (@_trizywz) September 27, 2026

gnt amei a performance do Pedro Sampaio — 𝒫𝒶𝓊𝓁𝒶⚢ (@gagaaagay) September 27, 2026

Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentaram no intervalo do NFL Rio Game, no Maracanã (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

pedro sampaio na NFL é o fim dos tempos mesmo — ؘ (@C0VENANTT) September 27, 2026

Pedro Sampaio colocou o pen drive pra tocar e simplesmente foi pro campo dançar.



Boa exportação da música brasileira 👏👏👏 — W (@04denovembro23) September 27, 2026

Nada contra ele, mas o melhor show que arrumaram pro primeiro jogo da história da NFL no Rio foi o Pedro Sampaio???? — Caio Warriors (@caio_warriors) September 27, 2026

Jogo da NFL no Maracanã

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens jogam pela terceira semana da temporada regular da NFL, no Maracanã. Esta é a primeira vez que a liga norte-americana de futebol americano desembarca no Rio de Janeiro após duas partidas realizadas em São Paulo, em 2024 e 2025. Nessas ocasiões, o show do intervalo foi apresentado por Anitta e Karol G, respectivamente.

Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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