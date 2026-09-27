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Show de Pedro Sampaio e Ricky Martin no NFL Rio Game divide opiniões na web

Brasileiro e porto-riquenho agitaram o Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 19:51
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Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentaram no intervalo do NFL Rio Game, no Maracanã
Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentaram no intervalo do NFL Rio Game, no Maracanã (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentaram no intervalo do NFL Rio Game entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo (27), no Maracanã. O show da dupla teve reações divididas na internet, com internautas elogiando e criticando a apresentação.

Pedro Sampaio no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

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Entre os comentários positivos, elogiaram a participação das cheerleaders do Dallas Cowboys durante a apresentação da música "Jetski". Já outros não gostaram da escolha dos artistas para se apresentarem no intervalo da partida realizada no Rio de Janeiro.

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Veja os comentários da web sobre o show de Pedro Sampaio e Ricky Martin no NFL Rio Game

Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentaram no intervalo do NFL Rio Game, no Maracanã
Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentaram no intervalo do NFL Rio Game, no Maracanã (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Jogo da NFL no Maracanã

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens jogam pela terceira semana da temporada regular da NFL, no Maracanã. Esta é a primeira vez que a liga norte-americana de futebol americano desembarca no Rio de Janeiro após duas partidas realizadas em São Paulo, em 2024 e 2025. Nessas ocasiões, o show do intervalo foi apresentado por Anitta e Karol G, respectivamente.

Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Banderas gigantes do Brasil e dos EUA no gramado do Maracanã antes do jogo da NFL entre Cowboys e Ravens. (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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