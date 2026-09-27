Show de Pedro Sampaio e Ricky Martin no NFL Rio Game divide opiniões na web
Brasileiro e porto-riquenho agitaram o Maracanã
Pedro Sampaio e Ricky Martin se apresentaram no intervalo do NFL Rio Game entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, neste domingo (27), no Maracanã. O show da dupla teve reações divididas na internet, com internautas elogiando e criticando a apresentação.
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Entre os comentários positivos, elogiaram a participação das cheerleaders do Dallas Cowboys durante a apresentação da música "Jetski". Já outros não gostaram da escolha dos artistas para se apresentarem no intervalo da partida realizada no Rio de Janeiro.
Veja os comentários da web sobre o show de Pedro Sampaio e Ricky Martin no NFL Rio Game
O BALE DO PEDRO SAMPAIO JUNTO COM AS DALLAS COWBOYS QUE LINDO ISSO GENTE— Yu⁴⁴🏁 (@ProudofHLZNL) September 27, 2026
😫😫😫😫🤧🤧🤧🤧
Pedro sampaio entregou demais na #nfl— 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝗼 𝗩𝗮𝗿𝗴𝗮𝘀 𐚁 (@rodrigo_vargas) September 27, 2026
as CHEERLEADERA do dallas cowboys dancando jetski do pedro sampaio era algo que eu não esperava ver hoje EU TO BERRANDO ISSO TA LINDO https://t.co/TGM9grViuA— 𓃮 (@_trizywz) September 27, 2026
gnt amei a performance do Pedro Sampaio— 𝒫𝒶𝓊𝓁𝒶⚢ (@gagaaagay) September 27, 2026
pedro sampaio na NFL é o fim dos tempos mesmo— ؘ (@C0VENANTT) September 27, 2026
Pedro Sampaio colocou o pen drive pra tocar e simplesmente foi pro campo dançar.— W (@04denovembro23) September 27, 2026
Boa exportação da música brasileira 👏👏👏
Nada contra ele, mas o melhor show que arrumaram pro primeiro jogo da história da NFL no Rio foi o Pedro Sampaio????— Caio Warriors (@caio_warriors) September 27, 2026
Jogo da NFL no Maracanã
Dallas Cowboys e Baltimore Ravens jogam pela terceira semana da temporada regular da NFL, no Maracanã. Esta é a primeira vez que a liga norte-americana de futebol americano desembarca no Rio de Janeiro após duas partidas realizadas em São Paulo, em 2024 e 2025. Nessas ocasiões, o show do intervalo foi apresentado por Anitta e Karol G, respectivamente.
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