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Austrália x Brasil: Gol de Raphinha pela Seleção reflete duas marcas importantes

Atacante faz de pênalti no fim do primeiro tempo

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 08:34
Atualizado há 1 hora
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Raphinha disputa bola durante amistoso do Brasil com a Austrália
Raphinha disputa bola durante amistoso do Brasil com a Austrália (Foto: Patrick Hamilton/AFP)

Capitão da Seleção Brasileira no jogo desta terça-feira (29) diante da Austrália, o atacante Raphinha alcançou duas marcas importantes ao fazer o segundo gol do Brasil, batendo pênalti aos 45. 

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O jogador do Barcelona chegou à incrível marca de participação em gol em todas partidas que disputou na atual temporada — iniciada em agosto —, considerando os jogos pelo clube catalão e pela Seleção Brasileira.

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Até aqui, são 15 gols e quatro assistências em dez partidas — sete pelo Campeonato Espanhol, uma pela Uefa Champions League e duas pelas Seleção Brasileira. No jogo de sexta-feira (25), ele cobrou o escanteio para o gol de Rayan, nos acréscimos.

A outra marca de destaque alcançada por Raphinha diz respeito ao próprio pênalti batido. Foi o 25º na carreira, dos quais perdeu apenas um. Foi em 2017, quando defendia o Vitória de Guimarães. Com isso, o aproveitamento do atacante cobrando pênaltis é de 95,6% ao longo de toda a carreira.

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O atacante, porém, não voltou para o segundo tempo do amistoso. Ele foi substituído por Endrick após reclamar de desconforto muscular.

Raphinha conduz a bola para o Brasil durante amistoso com a Austrália
Raphinha tem aproveitamento impressionante em cobranças de pênalti (Foto: Patrick Hamilton/AFP)

Números de Raphinha

  1. 10 jogos na temporada
  2. 15 gols marcados
  3. 4 assistências
  4. Participação em gol em todas as partidas disputadas na temporada
  5. 7 jogos pelo Campeonato Espanhol
  6. 1 jogo pela Champions League
  7. 2 jogos pela Seleção Brasileira
  8. 25 pênaltis cobrados na carreira
  9. 24 pênaltis convertidos
  10. 1 pênalti perdido, em 2017, pelo Vitória de Guimarães
  11. 95,8% de aproveitamento nas cobranças de pênalti

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