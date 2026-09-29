Austrália x Brasil: Gol de Raphinha pela Seleção reflete duas marcas importantes
Atacante faz de pênalti no fim do primeiro tempo
Capitão da Seleção Brasileira no jogo desta terça-feira (29) diante da Austrália, o atacante Raphinha alcançou duas marcas importantes ao fazer o segundo gol do Brasil, batendo pênalti aos 45.
O jogador do Barcelona chegou à incrível marca de participação em gol em todas partidas que disputou na atual temporada — iniciada em agosto —, considerando os jogos pelo clube catalão e pela Seleção Brasileira.
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Até aqui, são 15 gols e quatro assistências em dez partidas — sete pelo Campeonato Espanhol, uma pela Uefa Champions League e duas pelas Seleção Brasileira. No jogo de sexta-feira (25), ele cobrou o escanteio para o gol de Rayan, nos acréscimos.
A outra marca de destaque alcançada por Raphinha diz respeito ao próprio pênalti batido. Foi o 25º na carreira, dos quais perdeu apenas um. Foi em 2017, quando defendia o Vitória de Guimarães. Com isso, o aproveitamento do atacante cobrando pênaltis é de 95,6% ao longo de toda a carreira.
O atacante, porém, não voltou para o segundo tempo do amistoso. Ele foi substituído por Endrick após reclamar de desconforto muscular.
Números de Raphinha
- 10 jogos na temporada
- 15 gols marcados
- 4 assistências
- Participação em gol em todas as partidas disputadas na temporada
- 7 jogos pelo Campeonato Espanhol
- 1 jogo pela Champions League
- 2 jogos pela Seleção Brasileira
- 25 pênaltis cobrados na carreira
- 24 pênaltis convertidos
- 1 pênalti perdido, em 2017, pelo Vitória de Guimarães
- 95,8% de aproveitamento nas cobranças de pênalti
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