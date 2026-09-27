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Ivete Sangalo, Anitta e Luan Santana: o sonho de Rosamaria para NFL

Ponteira da Seleção Brasileira acompanha o duelo entre Cowboys e Ravens no Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 19:17
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Rosamaria se dirige para o saque na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei
Rosamaria na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Rosamaria é um dos grandes nomes do esporte que está presente no Estádio do Maracanã para acompanhar o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. A partida também é marcada por apresentações musicais no tradicional "halftime show". No tapete vermelho do duelo, a jogadora da Seleção Brasileira de vôlei elencou o seu show de intervalo ideal.

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Questionada quanto a um trio ou banda perfeitos para um halftime, Rosamaria escolheu Ivete Sangalo, Anitta e Ivete Sangalo. Ela classificou as opções como uma "farofa bem brasileira".

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— Vou botar aí Ivete Sangalo, que eu acho que é uma animação perfeita, maravilhosa. Anitta, que tem que ter, nossa musa. E eu iria também de Luan Santana, que eu gosto de sertanejo também. Eu acho que esse é um trio bom.

No NFL Rio Game, o brasileiro Pedro Sampaio e o porto-riquenho Ricky Martin foram os responsáveis pelo show de intervalo, levando músicas dançantes que empolgaram o público no Maracanã.

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Rosamaria atualiza recuperação de lesão

A ponteira da Seleção Brasileira sofreu uma lesão parcial do ligamento colateral medial em partida contra a Colômbia pelo Campeonato Sul-Americano. Em processo de recuperação, visando à temporada de clubes, Rosamaria, que atua pelo Denso Airybees (Japão), afirmou que o tratamento está avançando melhor do que o esperado.

— Agora a gente já pode avançar um pouquinho mais no tratamento. Estou super bem, já tem duas semanas aí. A gente conseguiu avançar bastante nessa segunda semana, mas aos poucos também. Com bastante paciência para poder começar a temporada lá no Japão da melhor maneira possível, mas a gente está evoluindo muito melhor do que o esperado assim, então estou super bem, com pouquíssimas dores e seguindo aí no tratamento.

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Rosamaria ergue o punho direito em comemoração de ponto da Seleção Brasileira durante jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano
Rosamaria no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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