Explicação de Hugo Souza por falha repercute: 'Era melhor ter ficado quieto'

A explicação de Hugo Souza para o gol sofrido no empate da Seleção Brasileira com a Austrália, na última sexta-feira (25), repercutiu nas redes sociais. O goleiro afirmou que Irankunda foi feliz na cobrança de falta e explicou que, quando decidiu saltar, a bola já havia passado. A declaração, porém, não convenceu parte dos torcedores, que criticaram a postura do jogador.

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— Acho que o cara foi muito feliz na falta. Quando eu pensei em saltar, a bola já tinha passado — afirmou Hugo Souza, em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo.

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Nas redes sociais, alguns internautas consideraram que o goleiro deveria ter reconhecido a falha no lance. A falta cobrada por Irankunda terminou no ângulo, sem que Hugo sequer conseguisse tocar na bola.

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Veja a repercussão:

Hugo Souza voltou a jogar pela Seleção

O duelo com a Austrália marcou o retorno de Hugo Souza ao gol da Seleção Brasileira depois de quase um ano. O goleiro foi pouco exigido durante a partida e realizou apenas uma defesa nos 90 minutos.

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Além do gol de falta, outro lance envolvendo Hugo chamou atenção. Em uma cobrança de escanteio da Austrália, o jogador não saiu do gol e recuou para dentro da meta, deixando a equipe brasileira exposta.

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Com dois jogos pela Seleção Brasileira, Hugo Souza soma quatro gols sofridos e quatro defesas. Contra a Austrália, acertou 15 dos 22 passes tentados, além de completar apenas uma das oito tentativas de bola longa.