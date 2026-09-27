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Portugueses reagem à ausência de Cristiano Ronaldo: 'Não tem'

Astro português ficou no banco durante os 90 minutos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:01
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cristiano Ronaldo no banco em Noruega e Portugal, pela Nations League
Cristiano Ronaldo no banco em Noruega e Portugal, pela Nations League (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP)

Portugal venceu a Noruega por 2 a 1 neste domingo (27), em Oslo, pela segunda rodada da Nations League. A partida, porém, também chamou atenção pela ausência de Cristiano Ronaldo entre os titulares — e, ao contrário do que havia indicado Jorge Jesus antes do confronto, o astro português não entrou em campo durante os 90 minutos.

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A decisão do técnico português repercutiu nas redes sociais. Torcedores questionaram a opção de Jorge Jesus e comentaram a ausência de Cristiano Ronaldo em um confronto diante da Noruega de Erling Haaland.

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Veja a repercussão:

Tradução: Cristiano Ronaldo está com 0 minutos hoje por Portugal. Jorge Jesus já tirou Gonçalo Ramos, e Portugal jogará sem centroavante no restante da partida. 🫤 Jorge quer segurar o resultado contra a Noruega.

Tradução: Eles precisam fechar a defesa. Hoje venceram mais por Nyland do que por bom jogo, mas ficou evidente no jogo que, embora Gonçalo Ramos não tenha tido exatamente uma boa ameaça de gol, era necessário pressionar, não só com ele, mas também com as outras rotações (Vitinha, Bruno e Neves).

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Tradução: Todos veem Portugal por causa do Cristiano... Quando ele se aposentar, ninguém vai querer ver essa seleção de mortos.

Antes da partida, Jorge Jesus havia explicado que decidiu preservar o camisa 7 por questões físicas e táticas. O treinador afirmou que precisava de uma equipe mais preocupada com a marcação para enfrentar os noruegueses e que Cristiano Ronaldo seria utilizado no segundo tempo.

— Sim, o Cristiano Ronaldo é uma peça fundamental, jogando desde o início ou não. Hoje, por exemplo, é o caso de não começar o jogo — explicou Jorge Jesus, em entrevista à ESPN.

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— Ele vai estar ao meu lado e vai entrar no jogo depois. Precisamos defender. Fiz quatro modificações, não foi só o Cristiano Ronaldo. Temos jogadores cansados e que deram sinais que ainda não se recuperaram do jogo passado — acrescentou.

A expectativa, portanto, era de que Cristiano Ronaldo participasse da segunda etapa. Isso, porém, não aconteceu. O atacante permaneceu no banco durante toda a partida, enquanto Gonçalo Ramos foi o responsável por ocupar sua posição no ataque.

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Cristiano Ronaldo no banco em Noruega e Portugal, pela Nations League
Cristiano Ronaldo no banco em Noruega e Portugal, pela Nations League (Foto: Cornelius Poppe / NTB / AFP)

Gonçalo Ramos decide para Portugal

Mesmo sem Cristiano Ronaldo em campo, Portugal conseguiu conquistar mais três pontos. Gonçalo Ramos aproveitou uma falha do goleiro Nyland para marcar o gol que garantiu a vitória portuguesa por 2 a 1.

Nyland já havia sido personagem de destaque na última partida do Brasil na Copa do Mundo de 2026, quando defendeu um pênalti cobrado por Bruno Guimarães e se envolveu em uma discussão com Neymar.

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Com o resultado em Oslo, Jorge Jesus manteve 100% de aproveitamento à frente da seleção portuguesa. A equipe havia estreado na competição com vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales.

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