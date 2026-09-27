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NFL Rio Game: veja os famosos que estão no Maracanã

Artistas, atletas, influenciadores e personalidades acompanham Dallas Cowboys x Baltimore Ravens

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 18:40
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O Maracanã recebeu diversos artistas, atletas e celebridades neste domingo (27), durante o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Entre os convidados estão nomes do futebol, música, televisão, internet e de outras modalidades esportivas. A programação especial preparada para o NFL Rio Game também conta com atrações musicais no intervalo.

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Famosos no Maracanã

Neymar, Guga Kuerten, José Aldo e Pedro Scooby estão entre as personalidades que marcaram presença no estádio. O jogador de futebol Arthur Melo, do Santos, e Jorginho, do Flamengo, também acompanham a partida.

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Na música, Péricles, João Gomes e Seu Jorge são alguns dos artistas presentes. A lista ainda conta com nomes da televisão e da internet, como Felipe Titto, Fred Bruno, Virginia Fonseca e Bruna Biancardi

Também estão no Maracanã atletas de outras modalidades. Caio Bonfim, da marcha atlética, aparece entre os convidados do evento, que reúne personalidades brasileiras e estrangeiras.

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Além das celebridades presentes nas arquibancadas e áreas de convidados, o NFL Rio Game tem participação de artistas internacionais e brasileiros no show do intervalo. Ricky Martin é uma das atrações da programação e divide o palco com Pedro Sampaio.

Luva esteve presente no NFL Rio Game
Luva esteve presente no NFL Rio Game (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

Lista de convidados

  1. Neymar Jr. — jogador de futebol
  2. Guga Kuerten — ex-tenista
  3. José Aldo — ex-lutador
  4. Pedro Scooby — surfista
  5. Bruna Biancardi — modelo e influenciadora
  6. Felipe Titto — ator e empresário
  7. Fred Bruno — apresentador
  8. Péricles — cantor
  9. Virginia Fonseca — influenciadora
  10. João Gomes — cantor
  11. Seu Jorge — cantor
  12. Caio Bonfim — atleta da marcha atlética
  13. Arthur Melo — jogador de futebol do Santos
  14. Jorginho — jogador do Flamengo
  15. Lucas Rodriguez — jogador de futebol
Virginia Fonseca esteve presente no NFL Rio Game
Virginia Fonseca esteve presente no NFL Rio Game (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

NFL Rio Game no Maracanã

Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam neste domingo (27), no Maracanã. A partida faz parte da terceira semana da temporada regular da NFL e representa a primeira visita da liga ao estádio carioca.

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Mosaico no NFL Rio Game, no Maracanã
Mosaico no NFL Rio Game, no Maracanã (Foto: João Pedro Rodrigues/Lance!)

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