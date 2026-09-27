NFL Rio Game: veja os famosos que estão no Maracanã
Artistas, atletas, influenciadores e personalidades acompanham Dallas Cowboys x Baltimore Ravens
O Maracanã recebeu diversos artistas, atletas e celebridades neste domingo (27), durante o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Entre os convidados estão nomes do futebol, música, televisão, internet e de outras modalidades esportivas. A programação especial preparada para o NFL Rio Game também conta com atrações musicais no intervalo.
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Famosos no Maracanã
Neymar, Guga Kuerten, José Aldo e Pedro Scooby estão entre as personalidades que marcaram presença no estádio. O jogador de futebol Arthur Melo, do Santos, e Jorginho, do Flamengo, também acompanham a partida.
Na música, Péricles, João Gomes e Seu Jorge são alguns dos artistas presentes. A lista ainda conta com nomes da televisão e da internet, como Felipe Titto, Fred Bruno, Virginia Fonseca e Bruna Biancardi
Também estão no Maracanã atletas de outras modalidades. Caio Bonfim, da marcha atlética, aparece entre os convidados do evento, que reúne personalidades brasileiras e estrangeiras.
Além das celebridades presentes nas arquibancadas e áreas de convidados, o NFL Rio Game tem participação de artistas internacionais e brasileiros no show do intervalo. Ricky Martin é uma das atrações da programação e divide o palco com Pedro Sampaio.
Lista de convidados
- Neymar Jr. — jogador de futebol
- Guga Kuerten — ex-tenista
- José Aldo — ex-lutador
- Pedro Scooby — surfista
- Bruna Biancardi — modelo e influenciadora
- Felipe Titto — ator e empresário
- Fred Bruno — apresentador
- Péricles — cantor
- Virginia Fonseca — influenciadora
- João Gomes — cantor
- Seu Jorge — cantor
- Caio Bonfim — atleta da marcha atlética
- Arthur Melo — jogador de futebol do Santos
- Jorginho — jogador do Flamengo
- Lucas Rodriguez — jogador de futebol
NFL Rio Game no Maracanã
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam neste domingo (27), no Maracanã. A partida faz parte da terceira semana da temporada regular da NFL e representa a primeira visita da liga ao estádio carioca.
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