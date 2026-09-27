As cheerleaders do Dallas Cowboys foram uma das atrações do show de intervalo do NFL Rio Game, neste domingo (27), no Maracanã. As líderes de torcida acompanharam Pedro Sampaio durante a apresentação e dançaram ao som de "Jetski", música do artista brasileiro com Melody.

Pedro Sampaio foi o responsável por abrir o show, que marcou um dos momentos de entretenimento da primeira partida da NFL disputada no Rio de Janeiro. O DJ e cantor apresentou "Sequência Feiticeira" e outras músicas diante do público que lotou o estádio para acompanhar o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens.

continua após a publicidade

nunca pensei em ver o dallas cowboys cheerleaders dançando com pedro sampaio no halftime da nfl, coisa linda dcc pic.twitter.com/l4izcc5Goo — thais (@delreyish) September 27, 2026

Cheerleaders dos Cowboys também fizeram a dança do Paquetá

As líderes de torcida dos Dallaws Cowboys também imitaram a tradicional dancinha do Paquetá, jogador do Flamengo, antes do duelo. Confira:

The Dallas Cowboys Cheerleaders crushed Paquetá's dance!🕺 pic.twitter.com/8pFEYwc25U — Flamengo (@Flamengo_en) September 27, 2026

Cheerleader do Dallas Cowboys no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Ricky Martin também participou do show

Depois da apresentação de Pedro Sampaio, Ricky Martin entrou no gramado e levantou o público com "Livin' La Vida Loca". O cantor porto-riquenho, um dos nomes mais conhecidos da música latina, depois se juntou ao brasileiro para o encerramento do espetáculo. O show durou cerca de seis minutos e misturou elementos do funk brasileiro com a música latina, em uma das principais atrações do intervalo do primeiro NFL Rio Game.

Confira os famosos que estiveram presentes no Maracanã

➡️ NFL Rio Game: veja os famosos que estão no Maracanã

Neymar, Guga Kuerten, José Aldo e Pedro Scooby estão entre as personalidades que marcaram presença no estádio. O jogador de futebol Arthur Melo, do Santos, e Jorginho, do Flamengo, também acompanham a partida. Na música, Péricles, João Gomes e Seu Jorge são alguns dos artistas presentes. A lista ainda conta com nomes da televisão e da internet, como Felipe Titto, Fred Bruno, Virginia Fonseca e Bruna Biancardi. Também estão no Maracanã atletas de outras modalidades. Caio Bonfim, da marcha atlética, aparece entre os convidados do evento, que reúne personalidades brasileiras e estrangeiras.