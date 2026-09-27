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Cheerleaders dos Cowboys dançam com Pedro Sampaio durante show de intervalo da NFL

Líderes de torcida participaram da apresentação do brasileiro durante o intervalo de Ravens x Cowboys no Maracanã

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 19:40
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Pedro Sampaio no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Pedro Sampaio no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

As cheerleaders do Dallas Cowboys foram uma das atrações do show de intervalo do NFL Rio Game, neste domingo (27), no Maracanã. As líderes de torcida acompanharam Pedro Sampaio durante a apresentação e dançaram ao som de "Jetski", música do artista brasileiro com Melody.

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Pedro Sampaio foi o responsável por abrir o show, que marcou um dos momentos de entretenimento da primeira partida da NFL disputada no Rio de Janeiro. O DJ e cantor apresentou "Sequência Feiticeira" e outras músicas diante do público que lotou o estádio para acompanhar o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens.

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Cheerleaders dos Cowboys também fizeram a dança do Paquetá

As líderes de torcida dos Dallaws Cowboys também imitaram a tradicional dancinha do Paquetá, jogador do Flamengo, antes do duelo. Confira:

Cheerleader do Dallas Cowboys no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Cheerleader do Dallas Cowboys no NFL Rio Game (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Ricky Martin também participou do show

Depois da apresentação de Pedro Sampaio, Ricky Martin entrou no gramado e levantou o público com "Livin' La Vida Loca". O cantor porto-riquenho, um dos nomes mais conhecidos da música latina, depois se juntou ao brasileiro para o encerramento do espetáculo. O show durou cerca de seis minutos e misturou elementos do funk brasileiro com a música latina, em uma das principais atrações do intervalo do primeiro NFL Rio Game.

Confira os famosos que estiveram presentes no Maracanã

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Neymar, Guga Kuerten, José Aldo e Pedro Scooby estão entre as personalidades que marcaram presença no estádio. O jogador de futebol Arthur Melo, do Santos, e Jorginho, do Flamengo, também acompanham a partida. Na música, Péricles, João Gomes e Seu Jorge são alguns dos artistas presentes. A lista ainda conta com nomes da televisão e da internet, como Felipe Titto, Fred Bruno, Virginia Fonseca e Bruna Biancardi. Também estão no Maracanã atletas de outras modalidades. Caio Bonfim, da marcha atlética, aparece entre os convidados do evento, que reúne personalidades brasileiras e estrangeiras.

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