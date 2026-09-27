Cheerleaders dos Cowboys dançam com Pedro Sampaio durante show de intervalo da NFL
Líderes de torcida participaram da apresentação do brasileiro durante o intervalo de Ravens x Cowboys no Maracanã
As cheerleaders do Dallas Cowboys foram uma das atrações do show de intervalo do NFL Rio Game, neste domingo (27), no Maracanã. As líderes de torcida acompanharam Pedro Sampaio durante a apresentação e dançaram ao som de "Jetski", música do artista brasileiro com Melody.
Pedro Sampaio foi o responsável por abrir o show, que marcou um dos momentos de entretenimento da primeira partida da NFL disputada no Rio de Janeiro. O DJ e cantor apresentou "Sequência Feiticeira" e outras músicas diante do público que lotou o estádio para acompanhar o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens.
nunca pensei em ver o dallas cowboys cheerleaders dançando com pedro sampaio no halftime da nfl, coisa linda dcc pic.twitter.com/l4izcc5Goo— thais (@delreyish) September 27, 2026
Cheerleaders dos Cowboys também fizeram a dança do Paquetá
As líderes de torcida dos Dallaws Cowboys também imitaram a tradicional dancinha do Paquetá, jogador do Flamengo, antes do duelo. Confira:
The Dallas Cowboys Cheerleaders crushed Paquetá's dance!🕺 pic.twitter.com/8pFEYwc25U— Flamengo (@Flamengo_en) September 27, 2026
Ricky Martin também participou do show
Depois da apresentação de Pedro Sampaio, Ricky Martin entrou no gramado e levantou o público com "Livin' La Vida Loca". O cantor porto-riquenho, um dos nomes mais conhecidos da música latina, depois se juntou ao brasileiro para o encerramento do espetáculo. O show durou cerca de seis minutos e misturou elementos do funk brasileiro com a música latina, em uma das principais atrações do intervalo do primeiro NFL Rio Game.
Confira os famosos que estiveram presentes no Maracanã
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Neymar, Guga Kuerten, José Aldo e Pedro Scooby estão entre as personalidades que marcaram presença no estádio. O jogador de futebol Arthur Melo, do Santos, e Jorginho, do Flamengo, também acompanham a partida. Na música, Péricles, João Gomes e Seu Jorge são alguns dos artistas presentes. A lista ainda conta com nomes da televisão e da internet, como Felipe Titto, Fred Bruno, Virginia Fonseca e Bruna Biancardi. Também estão no Maracanã atletas de outras modalidades. Caio Bonfim, da marcha atlética, aparece entre os convidados do evento, que reúne personalidades brasileiras e estrangeiras.
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