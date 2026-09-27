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Estrangeiros criticam gramado do Maracanã antes da NFL Rio: 'Não deveriam'

Dono do Dallas Cowboys, no entanto, achou a condição 'bem aceitável'

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 16:24
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Gramado do Maracanã no jogo da NFL Rio (Foto: Joanna Colaço/Lance!)
Gramado do Maracanã no jogo da NFL Rio (Foto: Joanna Colaço/Lance!)

O gramado do Maracanã virou alvo de críticas de torcedores estrangeiros antes do confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, pela NFL Rio, neste domingo (27). Nas redes sociais, fãs das duas equipes questionaram as condições do campo e demonstraram preocupação com a superfície que receberá o duelo de futebol americano.

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As manifestações ganharam força depois que imagens do gramado começaram a circular nas redes sociais. Entre os comentários, houve críticas à presença de partes de grama sintética, ao estado da superfície e até ao trabalho de manutenção realizado horas antes do início da partida.

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Veja a reação dos torcedores sobre o gramado do Maracanã

Tradução: "Vou dar o benefício da dúvida para o gramado até ver um motivo para não dar, assim que os jogadores entrarem em campo. Mas vou mostrar fotos reais que acabei de tirar. 1ª Foto: A linha de 10 jardas, entre as marcas centrais. 2ª Foto: Uma amostra dos tufos de grama sintética costurados no campo."

Tradução: "A pior parte sobre esse problema do gramado no Brasil é que a maioria na mídia está conivente em minimizar a preocupação. Quando os jogadores inevitavelmente se machucarem hoje, esses mesmos membros da mídia vão nos manipular psicologicamente e nos dizer que não foi culpa do gramado. Existem dois tipos de repórteres da NFL — aqueles que escrevem o que a NFL quer e aqueles na minoria que realmente falam o que pensam."

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Tradução: "É insano que eles façam jogadores de futebol profissionais jogarem nessa m**** em 2026"

Tradução: "É honestamente uma vitória se todos os jogadores saírem ilesos."

Tradução: "Esse campo já está arrancando pedaços de grama. Se o gramado começar a se rasgar na TV ao vivo, Ravens-Cowboys vira um festival de perdas de bola e escorregões antes do intervalo."

Tradução: "Que pena que o campo está uma bagunça"

Tradução: "Se eles estão reparando o campo com menos de 6 horas antes do apito inicial, eles não deveriam estar jogando no campo."

Maracanã passou por troca do gramado antes da NFL Rio

A preocupação dos torcedores estrangeiros ocorre após semanas de críticas ao estado do gramado do Maracanã. O aumento das chuvas e o calendário de partidas no estádio contribuíram para o desgaste da superfície, que também precisou passar por uma intervenção específica antes do evento da NFL.

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A troca completa do gramado começou nesta quinta-feira (24), com a instalação de uma estrutura híbrida. O processo utiliza material sintético costurado ao solo para reforçar a superfície natural e aumentar sua estabilidade. A previsão é de que o trabalho de substituição seja concluído em dezembro.

Gramado do Maracanã no jogo da NFL Rio (Foto: Joanna Colaço/Lance!)
Gramado do Maracanã no jogo da NFL Rio (Foto: Joanna Colaço/Lance!)

Apesar das imagens que provocaram as críticas nas redes sociais, a avaliação feita antes da partida não foi unânime. O proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, esteve no estádio para conhecer o campo e considerou a condição da superfície "bem aceitável".

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A NFL também manteve a realização do confronto no Rio. O diretor de campos da liga afirmou à Associated Press que as chuvas das últimas semanas representaram um desafio, mas demonstrou confiança de que o gramado estaria em condições adequadas para a partida.

O cenário também é diferente do episódio ocorrido no México em 2018, quando a NFL retirou Rams x Chiefs do Estádio Azteca após uma inspeção apontar que o gramado não atendia aos padrões exigidos para o jogo.

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