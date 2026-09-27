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Romário nega ter feito vídeo criticando fala de Lula sobre Flamengo e bets

Senador alega ter sido vítima de conteúdo gerado por inteligência artificial

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
27/09/2026 19:41
Atualizado há 1 minutos
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Romário perde recurso na Justiça de São Paulo
Romário é senador, atualmente sem partido (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O ex-jogador e senador Romário se pronunciou neste domingo (27) a respeito de um vídeo que circula nas redes sociais, com sua imagem e voz, rebatendo falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito do Flamengo e do fim das casas de apostas no Brasil. Em nota publicada, a assessoria de Romário informou que o conteúdo é falso e produzido a partir de inteligência artificial.

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A nota publicada pelos representantes de Romário destaca que o senador não produziu qualquer vídeo sobre o tema e que não é a primeira vez que o político é vítima de vídeos falsos.

"Lula comprou briga com a torcida do Flamengo, atacou e debochou da torcida do Flamengo em várias ocasiões durante discursos sobre as bets. (…) Lula que se prepare. Ele realmente debochou das torcidas do Flamengo, Corinthians, Palmeiras", diz trecho do conteúdo, apontado como falso pelo senador.

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Lula assinando a Medida Provisória contra as bets
Lula assinando a Medida Provisória contra as bets (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Veja a nota oficial enviada pela a assessoria de Romário:

"O senador Romário informa que é falso o vídeo que circula nas redes sociais utilizando sua imagem e sua voz para atribuir a ele declarações sobre supostas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do Flamengo, das bets e um pedido de reação da torcida rubro-negra.

Romário não gravou o vídeo, não fez as declarações apresentadas e não convocou a torcida do Flamengo a qualquer tipo de reação. O conteúdo foi manipulado com uso de inteligência artificial para simular sua voz e atribuir ao senador falas que nunca foram feitas por ele.

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Esta não é a primeira vez que a imagem e a voz de Romário são utilizadas na produção de vídeos falsos. Outros conteúdos manipulados por inteligência artificial já circularam nas redes sociais, atribuindo ao senador declarações que ele jamais fez.

Romário alerta para a gravidade desse tipo de manipulação e orienta que quaisquer declarações atribuídas a ele sejam conferidas em seus canais oficiais de comunicação antes de serem compartilhadas.

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As medidas cabíveis para identificar os responsáveis pela produção e divulgação do conteúdo estão sendo avaliadas pela equipe jurídica."

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