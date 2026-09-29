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Seleção: Por que Raphinha foi substituído no intervalo por Ancelotti?

Jogador sofre lesão na mesma perna que o afastou da Copa

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 08:44
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Raphinha Brasil x Austrália 2906
Raphinha sentiu desconforto na coxa e foi substituído (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Raphinha voltou a sentir a coxa direita e deixou o amistoso da Seleção Brasileira contra a Austrália, nesta terça-feira (29), no intervalo. O atacante foi substituído por Endrick após relatar um desconforto muscular. A situação chama atenção pelo histórico recente do jogador na mesma região, que já foi motivo de preocupação durante a Copa do Mundo de 2026.

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Antes de deixar o campo, porém, Raphinha teve participação importante no primeiro tempo. O atacante marcou o segundo gol brasileiro na partida, convertendo com segurança um pênalti nos minutos finais. Com o gol, o Brasil foi para o intervalo empatado em 2 a 2 com a Austrália.

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Ainda não há confirmação da CBF sobre a gravidade do novo problema nem sobre a necessidade de exames. Também não foi informado se o desconforto sentido em Brisbane ocorreu exatamente no mesmo ponto da lesão sofrida pelo jogador durante a Copa do Mundo. Na ocasião, entretanto, Raphinha teve uma lesão muscular confirmada na região posterior da coxa direita.

Relembre a lesão da Copa de 2026

O episódio aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, em 19 de junho. Raphinha sentiu dores aos 38 minutos do primeiro tempo e deixou o gramado. No dia seguinte, a CBF confirmou, após exame de imagem, uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. A entidade não estabeleceu prazo para o retorno, mas manteve o atacante no grupo e iniciou um tratamento intensivo.

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Raphinha acabou ficando fora dos compromissos seguintes da Seleção no Mundial. O Brasil avançou, mas terminou eliminado pela Noruega nas oitavas de final. O atacante, portanto, não voltou a atuar pela equipe brasileira naquela Copa.

Histórico de lesões de Raphinha

O histórico recente mostra por que o novo desconforto merece atenção. A temporada 2025/26 foi a mais complicada da carreira de Raphinha em relação a problemas físicos. Segundo o histórico de lesões do Transfermarkt, o brasileiro acumulou cinco ocorrências e 125 dias afastado, ficando fora de 26 partidas.

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A sequência começou em setembro de 2025, quando o Barcelona confirmou uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. O problema o afastou por 58 dias. Em janeiro de 2026, Raphinha teve uma pancada na coxa e ficou sete dias fora. Pouco depois, em fevereiro, sofreu outro problema muscular na região, com 13 dias de afastamento.

Em março, veio outro episódio significativo. Após sentir dores durante o amistoso entre Brasil e França, Raphinha teve confirmada uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. O Barcelona informou que o período estimado de recuperação seria de cinco semanas. Ao todo, foram 34 dias afastado.

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Meses depois, já na Copa do Mundo, o problema voltou a aparecer. Contra o Haiti, Raphinha teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e ficou fora da sequência do Mundial. O novo episódio desta terça-feira, portanto, acontece em uma região que já exigiu cuidados frequentes do atacante nos últimos meses.

Apesar do histórico, ainda é cedo para determinar se existe relação direta entre os problemas. A avaliação médica será importante para definir a gravidade do desconforto e os próximos passos do jogador.

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Raphinha vinha sendo utilizado por Carlo Ancelotti como uma das principais peças ofensivas neste início de novo ciclo da Seleção, inclusive sendo escolhido para vestir a camisa 10. Contra a Austrália, começou como atacante central, função que também vem desempenhando no Barcelona neste início de temporada. Por isso, uma eventual ausência pode interferir no planejamento do treinador para os próximos compromissos do Brasil.

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