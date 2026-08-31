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Raphinha brilha, e Barcelona vence o Rayo Vallecano na La Liga

Brasileiro é o artilheiro do Campeonato Espanhol com cinco gols marcados

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 18:30
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Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Com show de Raphinha, o Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 5 a 2, nesta segunda-feira (31), pela La Liga. Na etapa inicial, os visitantes abriram o placar com Camello, mas os culés viraram o duelo com gols de Raphinha e Yamal. No segundo tempo, os catalães ampliaram o marcador com gol contra de Lejeune, a equipe da capital descontou com Camello novamente, mas Raphinha e Yamal balançaram as redes mais uma vez cada um para dar números finais ao confronto.

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No primeiro tempo, o Barcelona iniciou o duelo pressionando, enquanto o Rayo Vallecano saía no contra-ataque. Mas em uma estocada dos visitantes aos 11 minutos, Álvaro García foi acionado pela esquerda, deixou Koundé para trás e cruzou rasteiro para Camello finalizar e balançar as redes. Os culés responderam com um cruzamento de Pedri na área, desvio de Olmo de cabeça e uma finalização de Raphinha, mas Cárdenas fez uma grande defesa no reflexo.

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Com mais volume, o Barcelona chegou ao empate aos 18 minutos com Raphinha recebendo um passe na entrada da área, driblando seu marcador e batendo de esquerda para estufar as redes. E dois minutos depois, Bernal aproveitou um erro na saída de boal do Rayo Vallecano, tocou para Yamal, que levou a bola para o meio e soltou uma bomba para marcar um golaço. Os mandantes quase ampliaram na reta final da etapa inicial quando Bernal recebeu um passe na intermediária, driblou um marcador e bateu com força para boa defesa de Cárdenas.

No segundo tempo, o Barcelona ampliou o marcador cedo sobre o Rayo Vallecano assim que acelerou o jogo. Aos cinco minutos, Gordon recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área, cruzou rasteiro e o zagueiro Lejeune desviou contra a própria rede. Mas os visitantes descontaram novamente com Camello aproveitando uma cobrança de escanteio e cabeceando para marcar seu segundo gol no jogo. E a equipe da capital espanhola quase empatou na sequência: Fran Pérez recebeu um cruzamento da esquerda e bateu de primeira para defesa de Joan García, enquanto Camello aproveitou o rebote e carimbou a bola no peito de Cubarsí.

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Aos 25 minutos, Gordon recebeu uma bola na área, tocou de letra para Raphinha, e o brasileiro bateu de primeira para ampliar a vantagem do Barcelona sobre o Rayo Vallecano e marcar pela segunda vez na partida. Os culés quase ampliaram com Fermín López servindo Adeyemi na grande área, mas a chapada do alemão parou em boa defesa de Cárdenas. Os visitantes ainda assustaram os blaugranas com uma bela jogada pela esquerda em que Ndeka concluiu de canhota para intervenção de Joan García. Mas aos 44 minutos, Yamal recebeu uma bola na entrada da área de Adeyemi e bateu no cantinho para ampliar o marcador e dar números finais ao duelo com um gol de Messi.

Visão do Lance!

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Quando o Barcelona perdia por 1 a 0 na etapa inicial, Raphinha foi o responsável por marcar um belo gol para empatar o duelo e dar um gás para a reação de sua equipe. Dois minutos após o tento do camisa 11, Yamal balançou as redes para virar o confronto e encaminhar a vitória do clube catalão, que segue liderando a La Liga com 100% de aproveitamento.

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Deu aula 🏅

O brasileiro Raphinha foi o melhor jogador do Barcelona na partida com dois gols marcados e sendo decisivo na vitória sobre o Rayo Vallecano. Atuando como um camisa nove, o jogador foi responsável pelo tento do empate, além de ter feito o 4º gol da equipe de Hansi-Flick e participado ativamente das ações ofensivas criando espaço e dando trabalho para o goleiro Cárdenas.

Raphinha finaliza para marcar o 4º gol do Barcelona sobre o Rayo Vallecano
Raphinha finaliza para marcar o 4º gol do Barcelona sobre o Rayo Vallecano (Foto: Lluis Gene/AFP)

Ficou abaixo 📉

Embora não tenha comprometido o resultado, o lateral-direito Koundé não teve uma grande atuação, tendo sido driblado facilmente no primeiro gol do Rayo Vallecano e dado espaços para subidas e contra-ataques dos visitantes pelo seu lado.

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✅ Ficha técnica

Barcelona 🆚 Rayo Vallecano
La Liga - 3ª rodada

📆 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, Barcelona (ESP)
🥅 Gols: Camello, 11'/1ºT (0-1); Raphinha, 18'/1ºT (1-1); Yamal, 20'/1ºT (2-1); Lejeune (contra), 5'/2ºT (3-1); Camello, 13'/2ºT (3-2); Raphinha, 25'/2ºT (4-2); Yamal, 44'/2ºT (5-2)
🟨 Cartões amarelos: Pedrosa (RAY)
🟥 Cartões vermelhos: -

Barcelona (Técnico: Hansi-Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen e Espart; Bernal (Rodri), Pedri (João Cancelo) e Olmo (Fermín); Yamal, Raphinha (Abdelkarim) e Gordon (Adeyemi).

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Rayo Vallecano (Técnico: Beñat San José)
Cárdenas; Balliu, Lejeune, Ciss e Vertrouwd (Pedrosa); Valentin, Samake (Pedro Díaz) e Unai López (Nteka); De Frutos (Fran Pérez), Camello (Alemão) e Álvaro García.

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