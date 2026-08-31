Lamine Yamal supera Haaland e Mbappé e bate recorde no Barcelona
Joia brilha com dois gols na virada no Camp Nou e faz história na Europa
Lamine Yamal escreveu mais um capítulo marcante em sua jovem carreira. Durante o confronto entre Barcelona e Rayo Vallecano, disputado no Camp Nou por La Liga, a joia catalã tornou-se o jogador mais jovem na história das cinco principais ligas da Europa (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França) a atingir a marca de 50 gols, superando os números precoces estabelecidos por astros como Erling Haaland e Kylian Mbappé.
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O feito histórico foi sacramentado em alto estilo ainda na primeira etapa do confronto. O Rayo Vallecano surpreendeu os donos da casa ao abrir o placar aos 12 minutos com Sergio Camello. No entanto, a reação do clube blaugrana foi rápida: o brasileiro Raphinha igualou o marcador aos 19 e, logo em seguida, aos 21 minutos, Yamal acertou um golaço para virar a partida e garantir o recorde pessoal.
A etapa final manteve a intensidade lá em cima. O Barcelona ampliou a vantagem com um gol contra do zagueiro Lejeune, provocado após cruzamento de Anthony Gordon. O Rayo Vallecano tentou reagir e diminuiu a diferença com o segundo gol de Sergio Camello, aos 60 minutos, mas a equipe catalã respondeu rapidamente: aos 71 minutos, Raphinha balançou as redes novamente para fazer o seu segundo gol na partida. Para fechar a noite mágica no Camp Nou, Lamine Yamal marcou mais um gol no final do jogo, arriscando um belo chute de fora da área para selar a atuação brilhante do ataque catalão.
O feito de Lamine Yamal já coloca o prodígio espanhol de vez no topo das estatísticas do futebol mundial, consolidando seu papel de protagonista na equipe do Barcelona e no cenário europeu.
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