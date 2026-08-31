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Lamine Yamal supera Haaland e Mbappé e bate recorde no Barcelona

Joia brilha com dois gols na virada no Camp Nou e faz história na Europa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 18:15
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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O atacante espanhol do Barcelona, ​​camisa 10, Lamine Yamal (à esquerda), comemora o segundo gol com o atacante brasileiro do Barcelona, ​​camisa 11, Raphinha, durante a partida do Campeonato Espanhol entre FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid, no Estádio Camp Nou, em Barcelona
Ao lado do brasileiro Raphinha, a joia do Barcelona comandou a virada sobre o clube visitante no Camp Nou (Foto: Lluis Gene / AFP)

Lamine Yamal escreveu mais um capítulo marcante em sua jovem carreira. Durante o confronto entre Barcelona e Rayo Vallecano, disputado no Camp Nou por La Liga, a joia catalã tornou-se o jogador mais jovem na história das cinco principais ligas da Europa (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França) a atingir a marca de 50 gols, superando os números precoces estabelecidos por astros como Erling Haaland e Kylian Mbappé.

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Yamal chutando bola
Com o novo recorde estabelecido em La Liga, a promessa de 19 anos superou as marcas precoces atingidas por Kylian Mbappé e Erling Haaland (Foto: Lluis Gene / AFP)

O feito histórico foi sacramentado em alto estilo ainda na primeira etapa do confronto. O Rayo Vallecano surpreendeu os donos da casa ao abrir o placar aos 12 minutos com Sergio Camello. No entanto, a reação do clube blaugrana foi rápida: o brasileiro Raphinha igualou o marcador aos 19 e, logo em seguida, aos 21 minutos, Yamal acertou um golaço para virar a partida e garantir o recorde pessoal.

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A etapa final manteve a intensidade lá em cima. O Barcelona ampliou a vantagem com um gol contra do zagueiro Lejeune, provocado após cruzamento de Anthony Gordon. O Rayo Vallecano tentou reagir e diminuiu a diferença com o segundo gol de Sergio Camello, aos 60 minutos, mas a equipe catalã respondeu rapidamente: aos 71 minutos, Raphinha balançou as redes novamente para fazer o seu segundo gol na partida. Para fechar a noite mágica no Camp Nou, Lamine Yamal marcou mais um gol no final do jogo, arriscando um belo chute de fora da área para selar a atuação brilhante do ataque catalão.

O feito de Lamine Yamal já coloca o prodígio espanhol de vez no topo das estatísticas do futebol mundial, consolidando seu papel de protagonista na equipe do Barcelona e no cenário europeu.

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O atacante espanhol do Barcelona, ​​número 10, Lamine Yamal, controla a bola durante a partida do Campeonato Espanhol entre FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid, no Estádio Camp Nou, em Barcelona
Aos 19 anos, Lamine Yamal deixa para trás os números iniciais de Haaland e Mbappé no futebol europeu (Foto: Lluis Gene / AFP)

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