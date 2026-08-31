Gabriel Jesus acompanha jogo do Barcelona antes de assinar com o clube
O atacante brasileiro vai assinar com o Barcelona por duas temporadas
Gabriel Jesus esteve no Camp Nou nesta segunda-feira (31) para acompanhar de perto a vitória do Barça sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2, pela La Liga. Recém-chegado à Catalunha, o atacante está em Barcelona para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube, em mais um passo antes de ser oficializado como novo reforço da equipe.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Nas arquibancadas, Gabriel Jesus acompanhou uma grande atuação do ataque catalão. Com destaque para Raphinha, o Barcelona saiu atrás no placar após Camello marcar para o Rayo Vallecano, mas conseguiu reagir ainda no primeiro tempo com gols de Raphinha e Lamine Yamal.
Na segunda etapa, o time catalão ampliou a vantagem com um gol contra de Lejeune. Camello voltou a marcar para os visitantes, mas Raphinha e Yamal balançaram as redes novamente e confirmaram a goleada por 5 a 2.
A presença de Gabriel Jesus no estádio acontece justamente no momento em que o brasileiro finaliza sua mudança para o futebol espanhol. O atacante chegou a Barcelona para passar pelos exames médicos e concluir a assinatura de seu vínculo com o clube.
O jogador deixará o Arsenal em uma negociação de 10 milhões de euros, cerca de R$ 60 milhões, e assinará contrato com o Barcelona por duas temporadas.
Gabriel Jesus chega para preencher lacuna no ataque
A contratação do brasileiro ganhou força depois que o Barcelona não conseguiu avançar na negociação por Julián Álvarez. Diante da dificuldade, Gabriel Jesus passou a ser visto como uma oportunidade de mercado.
No Arsenal, o centroavante não fazia parte dos planos do técnico Mikel Arteta e estava entre os jogadores disponíveis para transferência. No Barcelona, o brasileiro chega para ocupar uma posição que ficou mais carente no elenco.
Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, o clube catalão buscou um jogador de origem na posição de camisa nove. Gabriel Jesus, portanto, passa a ser uma das opções para o setor ofensivo da equipe.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Futebol Internacional
Raphinha brilha, e Barcelona vence o Rayo Vallecano na La LigaHá 20 minutos
Futebol Internacional
Lamine Yamal supera Haaland e Mbappé e bate recorde no BarcelonaHá 35 minutos
Futebol Internacional
Bruno Guimarães estreia, e Arsenal vence Aston Villa na Premier LeagueHá 52 minutos
Futebol Internacional
Campeão do Mundo estreia com expulsão em tempo recorde na Ligue 1Há 1 hora
Futebol Internacional
Veja o gol de Saka na vitória do Arsenal na Premier LeagueHá 1 hora
Futebol Internacional
Estreia de Gabriel Jesus na Seleção completa 10 anos; veja marcasHá 1 hora
Mais LANCE!