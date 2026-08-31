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Gabriel Jesus acompanha jogo do Barcelona antes de assinar com o clube

O atacante brasileiro vai assinar com o Barcelona por duas temporadas

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 18:45
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Gabriel Jesus ao lado da esposa segurando a filha
Gabriel Jesus marcou presença no Camp Nou para assistir a Barcelona x Rayo Vallecano (Foto: Lluis GENE / AFP)

Gabriel Jesus esteve no Camp Nou nesta segunda-feira (31) para acompanhar de perto a vitória do Barça sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2, pela La Liga. Recém-chegado à Catalunha, o atacante está em Barcelona para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube, em mais um passo antes de ser oficializado como novo reforço da equipe.

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Nas arquibancadas, Gabriel Jesus acompanhou uma grande atuação do ataque catalão. Com destaque para Raphinha, o Barcelona saiu atrás no placar após Camello marcar para o Rayo Vallecano, mas conseguiu reagir ainda no primeiro tempo com gols de Raphinha e Lamine Yamal.

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Na segunda etapa, o time catalão ampliou a vantagem com um gol contra de Lejeune. Camello voltou a marcar para os visitantes, mas Raphinha e Yamal balançaram as redes novamente e confirmaram a goleada por 5 a 2.

A presença de Gabriel Jesus no estádio acontece justamente no momento em que o brasileiro finaliza sua mudança para o futebol espanhol. O atacante chegou a Barcelona para passar pelos exames médicos e concluir a assinatura de seu vínculo com o clube.

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O jogador deixará o Arsenal em uma negociação de 10 milhões de euros, cerca de R$ 60 milhões, e assinará contrato com o Barcelona por duas temporadas.

Gabriel Jesus chega para preencher lacuna no ataque

A contratação do brasileiro ganhou força depois que o Barcelona não conseguiu avançar na negociação por Julián Álvarez. Diante da dificuldade, Gabriel Jesus passou a ser visto como uma oportunidade de mercado.

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No Arsenal, o centroavante não fazia parte dos planos do técnico Mikel Arteta e estava entre os jogadores disponíveis para transferência. No Barcelona, o brasileiro chega para ocupar uma posição que ficou mais carente no elenco.

Com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, o clube catalão buscou um jogador de origem na posição de camisa nove. Gabriel Jesus, portanto, passa a ser uma das opções para o setor ofensivo da equipe.

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Gabriel Jesus ao lado da esposa segurando a filha
Gabriel Jesus marcou presença no Camp Nou para assistir a Barcelona x Rayo Vallecano (Foto: Lluis GENE / AFP)

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