Estudiantes x Flamengo – Palpites, análise e odds (29/04)

O Flamengo desembarca em La Plata nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026, carregando o embalo de sete vitórias consecutivas e o status de melhor time do Grupo A da Copa Libertadores. Do outro lado, o Estudiantes recebe o atual campeão continental num estádio em que o Flamengo foi derrotado nas quartas de 2025, com a torcida que já esgotou os ingressos e sabe que foi aqui mesmo, neste campo, que o time da casa conseguiu o único triunfo nos dois jogos daquela eliminatória.

O duelo tem peso duplo: é um confronto direto pela liderança da chave, e também o primeiro reencontro entre os dois clubes desde as quartas de final de 2025. O Flamengo lidera com seis pontos e aproveitamento de 100% na competição. O Estudiantes aparece em segundo com quatro pontos. Um tropeço do time de Leonardo Jardim devolve a dianteira ao adversário. Uma vitória, por sua vez, pode encaminhar a classificação carioca antes do fim do primeiro turno da fase de grupos.

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Análise da partida

O Flamengo chegou à fase de grupos com dois resultados que já definem seu status na chave. Na estreia, venceu o Cusco por 2 a 0 no Peru mesmo em altitude de 3.350 metros, controlando o jogo desde os primeiros minutos. Na segunda rodada, goleou o Independiente Medellín por 4 a 1 no Maracanã, com Arrascaeta distribuindo três assistências e Pedro voltando a balançar as redes. São seis gols marcados e nenhum sofrido, com o melhor saldo goleador de toda a edição 2026 até aqui.

O momentum do clube carioca vai além da Libertadores. A vitória de 4 a 0 sobre o Atlético-MG no domingo, 26 de abril, na Arena MRV, com gols de Pedro (dois), Arrascaeta e Gonzalo Plata, foi a exibição mais completa da era Jardim. O Rubro-Negro soma 26 pontos no Brasileirão e persegue o Palmeiras, líder com 32, mas com uma partida disputada a mais. O técnico português recebeu um time em crise após os vices para Corinthians na Supercopa e para o Lanús na Recopa Sul-Americana, e construiu uma sequência que já superou o melhor retrospecto da era Filipe Luís no clube.

O Estudiantes chega como o principal rival da chave, mas com um perfil bem diferente. Sob Alexander Medina, assumiu o cargo em fevereiro com a saída de Eduardo Domínguez para o Atlético-MG, os argentinos acumulam seis vitórias, dois empates e três derrotas em 11 partidas na temporada. Na Libertadores, empatou em 1 a 1 com o Independiente Medellín na estreia e depois superou o Cusco por 2 a 1 em casa, com gols de Facundo Farias e Tiago Palacios. Quatro pontos que garantem a vice-liderança e credenciam a equipe para o confronto direto desta quarta.

Um dado tático que favorece o Estudiantes em casa: nos dois jogos das quartas de final da Libertadores 2025 contra o próprio Flamengo, os argentinos registraram média de 11,0 finalizações por partida contra 8,5 do time brasileiro. Isso aconteceu com apenas 39,5% de posse de bola em média. O modelo de jogo de Medina aproveita a defesa compacta para explorar transições rápidas, e em casa o Estudiantes tem o respaldo de uma arquibancada que já esgotou os ingressos. Em quatro dos últimos oito jogos em casa no Campeonato Argentino, o time não cedeu gols.

No Brasileirão, o Flamengo ocupa a vice-liderança com 26 pontos. Pedro encabeça a artilharia da equipe com 13 gols em toda a temporada, seguido por Paquetá (sete gols) e Arrascaeta (seis). A recuperação de forma de Samuel Lino e a adaptação de Gonzalo Plata ampliam os recursos ofensivos de Jardim, que pode variar entre a pressão alta e o bloco médio dependendo do adversário. Contra times que recuam e deixam espaço nas costas da zaga, Pedro e De La Cruz têm produzido em série: o centro-avante já marcou em quatro das seis últimas partidas do clube.

O Estudiantes entra em campo sabendo exatamente o que precisa fazer. Ganhou o segundo jogo das quartas de 2025 por 1 a 0, dentro deste mesmo estádio, mas viu a classificação escorrer nos pênaltis. A diferença entre avançar e ser eliminado foi Agustín Rossi defendendo dois cobranças seguidas para o Flamengo fechar em 4 a 2. Medina sabe que repetir aquela atuação defensiva, sem o desfecho cruel dos pênaltis, pode ser suficiente para tirar pontos de uma equipe carioca que, fora de casa, ainda não foi testada de verdade na Libertadores 2026.

Outros palpites para Estudiantes x Flamengo

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Confrontos diretos

Flamengo e Estudiantes já se encontraram dez vezes na história, com vantagem no retrospecto para o time carioca. O capítulo mais recente e mais intenso aconteceu pelas quartas de final da Libertadores 2025: no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Pedro e Varela. No Jorge Luis Hirschi, os argentinos reverteram o panorama e venceram por 1 a 0, empatando o agregado. A decisão foi para os pênaltis, e o goleiro Agustín Rossi foi o grande herói, garantindo a classificação do Flamengo por 4 a 2.

Mesmo saindo eliminado, o Estudiantes provou que é capaz de fechar os espaços e produzir em transição com muito pouco, gerando 11 finalizações por partida nas quartas de 2025 sem ter dominado a bola por mais de 40% do tempo em nenhum dos dois jogos. Esta décima-primeira partida entre os dois clubes tem todos os ingredientes para seguir o mesmo padrão: resultado apertado, decidido por episódios isolados.

Notícias de Estudiantes x Flamengo

Estudiantes

No Estudiantes, a única baixa confirmada é o lateral-esquerdo Santiago Arzamendia, que rompeu o ligamento cruzado anterior em dezembro de 2025 e tem retorno previsto apenas para o final de julho. O restante do elenco está à disposição de Medina. O zagueiro Tomas Palacios, emprestado pela Inter de Milão, é a principal novidade do plantel para 2026 e deve integrar a linha defensiva desde o início.

Provável escalação do Estudiantes (4-3-3): Mansilla; Gómez, Tomas Palacios, Boselli, Castro; Viana, Mele, Medrano; Farias, Tiago Palacios, Lucchetti

Flamengo

No Flamengo, a principal dúvida é Lucas Paquetá. O meia contraiu um edema no tendão da fíbula e do bíceps femoral da coxa esquerda ao sair machucado na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia e perdeu os jogos diante do Vitória (Copa do Brasil) e do Atlético-MG (Brasileirão). A projeção do departamento médico era de retorno para este jogo, mas o próprio jogador reconheceu nas redes sociais que precisava "zerar a dor" antes de voltar. Everton Cebolinha e Saúl Ñíguez seguem no departamento médico e não viajam.

Erick Pulgar, que tratou de uma lesão acromioclavicular no ombro direito, pode ser relacionado para o banco. Jorge Carrascal, suspenso no Brasileirão, está liberado para a Libertadores e deve ganhar espaço no meio-campo. Nicolás De La Cruz, poupado no fim de semana por conta do gramado sintético na Arena MRV, volta a ser opção.

Provável escalação do Flamengo (4-3-3): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, De La Cruz, Pedro

Destaques individuais de Estudiantes x Flamengo

Jogador destaque · Estudiantes Facundo Farias 2 Gols na Libertadores 2026 2 Jogos na Libertadores 2026 1 Gol decisivo vs Cusco (2 x 1) na rodada 2 RD Ponta-direita, referência ofensiva nas transições do Estudiantes Jogador destaque · Flamengo Pedro 13 Gols na temporada 2026 (todas as competições) 4 Gols na Libertadores 2026 em apenas 2 jogos 2 Gols vs Atlético-MG no último domingo (4 x 0) 1º Artilheiro do Grupo A da Libertadores 2026 Os técnicos Leonardo Jardim assumiu o Flamengo no início de 2026 após a demissão de Filipe Luís, desencadeada pelos títulos perdidos para Corinthians e Lanús nas competições de pré-temporada. O técnico português, conhecido por passagens marcantes pelo Monaco, onde revelou Kylian Mbappé e conquistou a Ligue 1 em 2017, trouxe ao Rubro-Negro uma filosofia de organização defensiva aliada ao futebol de pressão. A sequência de sete vitórias consecutivas que ele construiu já superou o melhor período de Filipe Luís no clube. Alexander Medina, o "Cacique", chegou ao Estudiantes em fevereiro de 2026 para ocupar o lugar que Domínguez deixou. Uruguaio com passagens por Talleres, Vélez Sarsfield e Internacional antes de aceitar o desafio em La Plata, acumula em 11 partidas pelo clube seis vitórias, dois empates e três derrotas. Os argentinos terminaram o Campeonato Argentino na liderança do Grupo A e avançaram às oitavas de final, resultado que indica que a equipe assimilou a troca de comando sem perder a organização que caracterizava o trabalho do antecessor. Análise tática O Flamengo de Jardim costuma sair de um 4-3-3 com Arrascaeta como meia-criativo mais adiantado, De La Cruz e Jorginho controlando o meio, e Pedro como referência central. A largura é garantida por Carrascal e pelos laterais, que sobem com frequência. A equipe pressiona alto e sobe as linhas antes de o adversário organizar a saída de bola, o que deixou o Independiente Medellín sem conseguir construir jogadas a partir do goleiro durante praticamente toda a partida no Maracanã. O Estudiantes deve responder com um bloco compacto em 4-4-2 ou 4-3-3 defensivo, priorizando a solidez e explorando a velocidade de Farias e Tiago Palacios nas transições. Nos dois jogos contra o Flamengo nas quartas de 2025, os argentinos aceitaram ficar com menos de 40% de posse e criaram mais finalizações que os cariocas. Se Medina repetir esse roteiro, vai pressionar os zagueiros do Flamengo com bolas longas e movimentação nas costas da linha. A dúvida sobre Paquetá é relevante nesse contexto. Com o meia disponível, o Flamengo tem mais mobilidade e criatividade para desmontar blocos defensivos. Sem ele, Carrascal assume um papel mais central, mas com outro perfil de jogo. A diferença de perfil entre os dois meias é concreta: Paquetá organiza e conecta entre linhas com passe curto, enquanto Carrascal é mais direto e vertical. Se Jardim optar pelo colombiano desde o início, o Flamengo vai buscar profundidade mais rápido, o que pode jogar a favor ou contra dependendo de quanto espaço o Estudiantes conceder. Prognóstico de placar exato para Estudiantes x Flamengo 🎯 Previsão de Placar Estudiantes 1 x 2 Flamengo O Flamengo chega a La Plata como o time mais em forma do Grupo A e com o melhor ataque da fase de grupos até aqui. O Estudiantes vai dificultar em casa, como fez nas quartas de 2025, mas Pedro e Arrascaeta devem fazer a diferença. Pedro é artilheiro do Grupo A com quatro gols em apenas dois jogos, e marcou nas duas ocasiões em que o Flamengo enfrentou o Estudiantes pelas quartas de 2025.

O Flamengo marcou em todas as sete partidas desta sequência de vitórias, somando 22 gols no período. Arrascaeta distribuiu três assistências só no jogo anterior contra o Medellín.

O Estudiantes tende a criar nas transições com Facundo Farias, que já marcou duas vezes na Libertadores 2026. Um gol argentino é um cenário real.

Nas quartas de 2025, o Flamengo também foi derrotado em La Plata e mesmo assim avançou. A equipe atual tem De La Cruz e Arrascaeta em nível mais alto do que naquele momento. Resumo do palpites do Lance para Estudiantes x Flamengo Melhor palpite do jogo: Mais de 1,5 gols do Flamengo – Odd 2,75 na Betsson Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 2,02 na Betsson Palpite alternativo 2: Arrascaeta marca a qualquer momento – Odd 1,88 na Superbet Palpite alternativo 3: Mais de 12,5 chutes totais do Flamengo – Odd 1,98 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Estudiantes 1 x 2 Flamengo – Odd 9,50 na Betsson