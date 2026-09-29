Veja gol em Austrália x Brasil: Vanderson abre o placar
As seleções se enfrentam em amistoso internacional
Austrália e Brasil estão se enfrentando nesta terça-feira (29), no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo amistoso entre as seleções. Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, a Seleção Brasileira começou melhor nesse segundo encontro e abriu o placar cedo.
Aos 3 minutos da primeira etapa, Brasil avança com velocidade ao ataque. Rayan recebe pela direita e busca Bontempo, que rola para Vanderson chegar batendo de primeira, na entrada da área pelo lado direito, e marcar um bonito gol.
Veja o gol:
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Confira as informações de Austrália x Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
AUSTRÁLIA 🆚 BRASIL
🏆 Amistoso Internacional
📆 Data e horário: terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 7h (de Brasília)
📍 Local: Suncorp Stadium, Brisbane (AUS)
📺 Onde assistir: Globo, sportv, Globoplay e ge tv
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