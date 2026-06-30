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Empresa anuncia jogos pós-Copa de graça, no Youtube

Amistosos acontecem logo após término do Mundial

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/06/2026 20:55
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Estevão comemora gol do Chelsea pela Copa da Liga Inglessa. (Foto: Divulgação/ Chelsea)
Estevão comemora gol do Chelsea pela Copa da Liga Inglessa. (Foto: Divulgação/ Chelsea)

A SportyNet anunciou a aquisição dos direitos de transmissão de 19 amistosos internacionais que abrem a temporada 2026/27 do futebol europeu. As partidas serão exibidas gratuitamente pelo canal da plataforma no YouTube, além da programação da emissora na TV por assinatura. A iniciativa amplia a oferta de jogos internacionais ao público brasileiro logo após o encerramento da Copa do Mundo de Seleções.

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    • A programação reúne alguns dos principais clubes do futebol europeu, entre eles Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Milan, Inter de Milão, Leeds United e outros.

    Além das transmissões ao vivo, a cobertura contará com programas especiais, conteúdos produzidos para as redes sociais e uma linha editorial voltada ao acompanhamento da pré-temporada europeia. Segundo a empresa, os amistosos fazem parte de uma estratégia para ampliar a oferta de conteúdos internacionais, com novos anúncios previstos para os próximos meses.

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    Sportynet anuncia transmissão de amistosos internacionais pós-Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Sportynet)

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    — O torcedor não desliga a paixão pelo futebol quando termina um grande torneio. Pelo contrário, existe uma expectativa enorme para acompanhar o início das temporadas, os primeiros jogos dos grandes clubes e, muitas vezes, a estreia de jogadores em novos contextos. Nossa proposta é manter essa conexão viva, oferecendo transmissões gratuitas, conteúdo original e uma experiência multiplataforma que acompanha o fã onde quer que ele esteja. Afinal, o futebol realmente não para — afirmou Júlia Rossi, diretora de Estratégia e Negócios da SportyNet.

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    O anúncio ocorre em meio ao crescimento da plataforma no ambiente digital. De acordo com dados divulgados pela empresa, o canal da SportyNet no YouTube ultrapassou 2,3 milhões de inscritos entre maio de 2025 e abril de 2026, após registrar crescimento superior a 400% no período. Ainda segundo a plataforma, em 2026 o canal acumula mais de 150 milhões de visualizações, com média mensal de 25 milhões de acessos.

    Veja os jogos que serão transmitidos:

    1. 25/07/2026 - Liverpool x Sunderland - 19h00
    2. 25/07/2026 - Wrexham x Leeds United - 20h30
    3. 26/07/2026 - Tottenham x Auckland City - 00h00
    4. 28/07/2026 - Chelsea x WS Wanderers - 06h45
    5. 29/07/2026 - Tottenham x Sydney - 06h45
    6. 29/07/2026 - Liverpool x Wrexham - 20h30
    7. 30/07/2026 - Leeds United x Sunderland - 20h30
    8. 01/08/2026 - Chelsea x Tottenham - 06h45
    9. 01/08/2026 - Manchester City x Inter de Milão - 08h30
    10. 02/08/2026 - Sunderland x Wrexham - 13h00
    11. 02/08/2026 - Leeds United x Liverpool - 17h00
    12. 05/08/2026 - Chelsea x Juventus - 08h45
    13. 05/08/2026 - Arsenal x Real Betis - 15h30
    14. 07/08/2026 - Bayern Munich x Aston Villa - 09h00
    15. 08/08/2026 - Chelsea x Milan - 09h00
    16. 09/08/2026 - Chelsea x Johor Tigers - 09h00
    17. 09/08/2026 - Liverpool x Monaco - 10h30
    18. 12/08/2026 - Everton x Newcastle - 13h15
    19. 12/08/2026 - Manchester United x Leeds United - 15h30
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