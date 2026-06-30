Empresa anuncia jogos pós-Copa de graça, no Youtube Amistosos acontecem logo após término do Mundial

A SportyNet anunciou a aquisição dos direitos de transmissão de 19 amistosos internacionais que abrem a temporada 2026/27 do futebol europeu. As partidas serão exibidas gratuitamente pelo canal da plataforma no YouTube, além da programação da emissora na TV por assinatura. A iniciativa amplia a oferta de jogos internacionais ao público brasileiro logo após o encerramento da Copa do Mundo de Seleções.

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A programação reúne alguns dos principais clubes do futebol europeu, entre eles Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Milan, Inter de Milão, Leeds United e outros.

Além das transmissões ao vivo, a cobertura contará com programas especiais, conteúdos produzidos para as redes sociais e uma linha editorial voltada ao acompanhamento da pré-temporada europeia. Segundo a empresa, os amistosos fazem parte de uma estratégia para ampliar a oferta de conteúdos internacionais, com novos anúncios previstos para os próximos meses.

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Sportynet anuncia transmissão de amistosos internacionais pós-Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Sportynet)

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— O torcedor não desliga a paixão pelo futebol quando termina um grande torneio. Pelo contrário, existe uma expectativa enorme para acompanhar o início das temporadas, os primeiros jogos dos grandes clubes e, muitas vezes, a estreia de jogadores em novos contextos. Nossa proposta é manter essa conexão viva, oferecendo transmissões gratuitas, conteúdo original e uma experiência multiplataforma que acompanha o fã onde quer que ele esteja. Afinal, o futebol realmente não para — afirmou Júlia Rossi, diretora de Estratégia e Negócios da SportyNet.

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O anúncio ocorre em meio ao crescimento da plataforma no ambiente digital. De acordo com dados divulgados pela empresa, o canal da SportyNet no YouTube ultrapassou 2,3 milhões de inscritos entre maio de 2025 e abril de 2026, após registrar crescimento superior a 400% no período. Ainda segundo a plataforma, em 2026 o canal acumula mais de 150 milhões de visualizações, com média mensal de 25 milhões de acessos.

Veja os jogos que serão transmitidos: