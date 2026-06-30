Ator de série ignora Neymar por oito anos e reação do craque surpreende Stephen Amell, que interpretou o "Arqueiro Verde", ignorou mensagem do craque

O ator Stephen Amell revelou que ignorou, sem querer, uma mensagem enviada por Neymar no Instagram durante oito anos. O episódio veio à tona durante sua participação em um programa da televisão norte-americana e acabou tendo um desfecho inesperado.

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A mensagem havia sido enviada em 2018, quando Amell interpretava Oliver Queen, protagonista da série Arrow. No entanto, o ator só encontrou o contato recentemente, ao acessar a caixa de solicitações de mensagens da rede social.

Durante o programa, o apresentador James Corden decidiu responder à mensagem usando o celular de Amell. Em tom bem-humorado, escreveu que havia acabado de ver o contato de Neymar e perguntou se o atacante estava nos Estados Unidos para que pudessem se encontrar.

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Na mensagem, Corden também enviou uma foto de Stephen Amell ao lado do ex-zagueiro Rio Ferdinand e brincou sobre a relação entre os dois.

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— Oi, cara, acabei de ver sua mensagem. Fico feliz em saber que você seja fã. Você está nos Estados Unidos? Vamos sair juntos, só eu e você. Estou na nova série de "Baywatch", da Fox. Você vai amar. Atualmente estou com o Rio Ferdinand. Ele te odeia. Brincadeira, ele disse que você é o rei — contou.

Pouco tempo depois, Neymar respondeu confirmando que está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo FIFA de 2026 e explicou que a delegação brasileira permanece concentrada durante a competição.

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— Sim... Estou nos EUA para a Copa do Mundo! Estamos hospedados em um hotel em Houston e não podemos sair até o fim do torneio. Seria um prazer te conhecer; acompanhei seu trabalho em Arrow, foi incrível! Por favor, mande meus cumprimentos ao Rio... aquele cara foi incrível em campo — contou.

Stephen Amell como Oliver Queen em cena de Arrow. (Foto: Reprodução)

Além de elogiar o trabalho de Stephen Amell na série, Neymar também enviou um abraço a Rio Ferdinand, ídolo do futebol inglês.

Após a repercussão da conversa, Stephen Amell voltou a comentar o assunto em entrevista à revista Entertainment Weekly. Bem-humorado, o ator brinc2ou com a aproximação entre os dois.

Amell também revelou o desejo de acompanhar uma partida da seleção brasileira diretamente do estádio antes do fim da Copa do Mundo.

— Olha, eu nunca estive no Brasil. Vou aceitar qualquer convite enquanto a seleção estiver na Copa. Estava torcendo totalmente por eles hoje porque, se chegarem à final, ou talvez às semifinais ou quartas, sinto que a Fox pode dar um jeito e eu consigo assistir — finalizou.

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