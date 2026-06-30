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Noruegueses repercutem confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Queremos mais'

Confronto acontece pelas oitavas de final do Mundial

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 18:23
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Noruegueses presentes em jogo da Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)
Noruegueses presentes em jogo da Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)

A Noruega será a próxima adversária do Brasil. A seleção europeia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, nesta terça-feira (30), após vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, no Texas, nos Estados Unidos.

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    Diante do desafio de enfrentar a Seleção Brasileira, os noruegueses se dividiram em perspectivas otimistas e pessimistas para o confronto. Parte da torcida da Noruega repercutiu o chaveamento com medo dos brasileiros.

    Contudo, teve torcedor que se mostrou confiante e embalado com a vitória diante da Costa do Marfim. Veja a repercussão abaixo:

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    Tradução: "Finalmente, os noruegueses vão poder experimentar perder para o Brasil!".

    Tradução: "A Costa do Marfim é um adversário típico. Contra o Brasil, provavelmente haverá mais espaço e melhores oportunidades para conquistar algo. As chances de classificação são baixas, mas haverá gols de ambos os lados".

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    Tradução: "Imagine viver noites como esta... Incrível! Queremos mais disso contra o Brasil".

    Tradução: "Estamos no ar! Absolutamente insano! Próximo destino: Brasil!".

    De braços abertos com as mãos para cima, Haaland comemora gol da Noruega
    Haaland comemora segundo gol da Noruega (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Como foi Noruega x Costa do Marfim?

    Como esperado, a Noruega iniciou a partida com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a ameaçar em jogadas pelos lados. Na melhor oportunidade da equipe na primeira etapa, Pépé recebeu bom passe de Diomande, mas finalizou sem direção.

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    Sem conseguir construir jogadas coletivas com frequência, a Noruega encontrou no talento individual de Nusa a solução para abrir o placar. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Fofana, aos 39 minutos, para marcar seu primeiro gol neste Mundial. Ainda antes do intervalo, Haaland teve a chance de ampliar a vantagem ao receber na pequena área, mas parou no bloqueio da defesa marfinense.

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    Costa do Marfim retornou para a segunda etapa com a necessidade de anotar um gol para não ser eliminada da Copa do Mundo. A pressão, mesmo desorganizada em alguns momentos, surtiu efeito, e os africanos foram as redes com Diallo, que deixou o banco de reservas e marcou após ótima jogada individual.

    A estrela de Haaland voltou a brilhar nesta edição da Copa. O atacante, praticamente sem marcação, recebeu passe dentro da área e apenas desviou para o fundo das redes, recolocando a Noruega em vantagem no Texas. Já nos acréscimos, Nyland fez uma defesa decisiva para garantir a vitória por 2 a 1.

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