Noruegueses repercutem confronto contra o Brasil na Copa do Mundo: 'Queremos mais'
Confronto acontece pelas oitavas de final do Mundial
A Noruega será a próxima adversária do Brasil. A seleção europeia se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, nesta terça-feira (30), após vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, no Texas, nos Estados Unidos.
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Diante do desafio de enfrentar a Seleção Brasileira, os noruegueses se dividiram em perspectivas otimistas e pessimistas para o confronto. Parte da torcida da Noruega repercutiu o chaveamento com medo dos brasileiros.
Contudo, teve torcedor que se mostrou confiante e embalado com a vitória diante da Costa do Marfim. Veja a repercussão abaixo:
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Tenk at nordmenn endelig skal få oppleve å tape for Brasil!— Øyvind Jacobsen (@OJacobsen) June 30, 2026
Tradução: "Finalmente, os noruegueses vão poder experimentar perder para o Brasil!".
Elfenbenskysten er en typisk slitekamp. Mot Brasil vil det sannsynligvis være større rom og bedre muligheter til å utrette noe.— Sønsteby armé (@sonstebydiv) June 30, 2026
Sjansen er lav for avansement, men det blir scoringer fra begge sider.
Tradução: "A Costa do Marfim é um adversário típico. Contra o Brasil, provavelmente haverá mais espaço e melhores oportunidades para conquistar algo. As chances de classificação são baixas, mas haverá gols de ambos os lados".
Tenk at vi får oppleve slike kvelder som dette...Heeeelt enormt! Gi oss mer av det mot Brasil 👊🏻👊🏻— Øystein Styrvold (@ostyrvold) June 30, 2026
Tradução: "Imagine viver noites como esta... Incrível! Queremos mais disso contra o Brasil".
Vi er videre! Helt sykt! Brasil neste! pic.twitter.com/xM1dLkpI00— くそじじい (@Nilsern73) June 30, 2026
Tradução: "Estamos no ar! Absolutamente insano! Próximo destino: Brasil!".
Como foi Noruega x Costa do Marfim?
Como esperado, a Noruega iniciou a partida com maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances de gol. Aos poucos, a Costa do Marfim equilibrou as ações e passou a ameaçar em jogadas pelos lados. Na melhor oportunidade da equipe na primeira etapa, Pépé recebeu bom passe de Diomande, mas finalizou sem direção.
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Sem conseguir construir jogadas coletivas com frequência, a Noruega encontrou no talento individual de Nusa a solução para abrir o placar. O atacante arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Fofana, aos 39 minutos, para marcar seu primeiro gol neste Mundial. Ainda antes do intervalo, Haaland teve a chance de ampliar a vantagem ao receber na pequena área, mas parou no bloqueio da defesa marfinense.
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A Costa do Marfim retornou para a segunda etapa com a necessidade de anotar um gol para não ser eliminada da Copa do Mundo. A pressão, mesmo desorganizada em alguns momentos, surtiu efeito, e os africanos foram as redes com Diallo, que deixou o banco de reservas e marcou após ótima jogada individual.
A estrela de Haaland voltou a brilhar nesta edição da Copa. O atacante, praticamente sem marcação, recebeu passe dentro da área e apenas desviou para o fundo das redes, recolocando a Noruega em vantagem no Texas. Já nos acréscimos, Nyland fez uma defesa decisiva para garantir a vitória por 2 a 1.
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