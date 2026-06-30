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Lance de Olise em França x Suécia enlouquece torcedores: 'Reencarnação'

Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 19:15
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Olise em campo durante França x Suécia pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Olise em campo durante França x Suécia pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O meia Olise ficou por detalhes de marcar um golaço no confronto entre França e Suécia, desta terça-feira (30), em Nova York, pela segunda fase da Copa do Mundo. O camisa 11 francês arriscou um voleio de fora da área, mas parou na trave.

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    O lance aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo da partida. Após uma bola mal afastada da defesa da Suécia, Olise não pensou duas vezes para emendar um voleio de primeira. A finalização encobriu o goleiro sueco e, por detalhes, não entrou.

    Nas redes sociais, a jogada do francês não passou despercebida pelos torcedores, que foram à loucura com a finalização do atacante. Veja a repercussão da jogada abaixo:

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    Olise arriscou um voleio de fora da área em França x Suécia pela Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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