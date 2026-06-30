Lance de Olise em França x Suécia enlouquece torcedores: 'Reencarnação' Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

O meia Olise ficou por detalhes de marcar um golaço no confronto entre França e Suécia, desta terça-feira (30), em Nova York, pela segunda fase da Copa do Mundo. O camisa 11 francês arriscou um voleio de fora da área, mas parou na trave.

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O lance aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo da partida. Após uma bola mal afastada da defesa da Suécia, Olise não pensou duas vezes para emendar um voleio de primeira. A finalização encobriu o goleiro sueco e, por detalhes, não entrou.

Nas redes sociais, a jogada do francês não passou despercebida pelos torcedores, que foram à loucura com a finalização do atacante. Veja a repercussão da jogada abaixo:

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🥵🇫🇷 Quase um golaço do Olise!



Seria uma pintura…



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/HM3y4IOCMV — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 30, 2026

🥵🇫🇷 Quase um golaço do Olise!



Seria uma pintura…



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/HM3y4IOCMV — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 30, 2026

E tem brasileiro q acha que peita essa França, peita nunca — l' 🇵🇹🇳🇴 (@twoyedz) June 30, 2026

Lembra muito o Rony Rústico no auge esse aí — Victor (@Victor24109) June 30, 2026

Esse Olise é mt marra é mt futebol msm — Luan LADO 🅱️ (@Enejota87) June 30, 2026