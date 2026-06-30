Quando é o próximo jogo da França na Copa do Mundo? Time de Mbappé atropelou a Suécia

Após vencer a Suécia, por 3 a 0, na fase de 16 avos de final, a França irá duelar com o Paraguai por uma vaga nas quartas de final da competição. O jogo das oitavas da Copa do Mundo acontecerá neste sábado (4), às 18h (de Brasília).

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Apesar de parecer um confronto fácil para os franceses, o Paraguai não irá dar aos franceses uma vida fácil. Os paraguaios eliminaram, na última segunda-feira (29), a seleção da Alemanha, em uma partida histórica que foi decidida nos pênaltis.

Os franceses, por sua vez, "passaram o carro" na Noruega, ganhando o duelo por 3 a 0 sem dificuldades, com dois gols de Mbappé e um de Barcola.

Bobadilla briga por titularidade no Paraguai na Copa. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

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Artilheiro da história das Copas?

Na Copa do Mundo de 2026, Mbappé e Messi vivem uma disputa intensa para saber quem será o maior artilheiro da história das Copas, pelo menos, pelos próximos anos. Atrás do argentino, que possui 19 gols, o francês tem 18, mas ainda tem outros torneios pela frente. Para Messi, 2026 marca a sua despedida em Copas do Mundo.

Além de disputarem a artilharia, Messi e Mbappé já se enfrentaram na Copa do Mundo, na final de 2022, em um jogo lendário onde o francês marcou três vezes e depois balançou a rede mais uma vez nos pênaltis. Messi, por sua vez, marcou duas vezes e depois fez de pênalti.