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Amanda Kimberlly revela por que Neymar não levou Helena à Copa do Mundo

Influenciadora esclarece que preparou vistos para Helena e babás

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 19:18
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Amanda Kimberlly e Neymar tem uma filha juntos, Helena. (Foto: Reprodução)
Amanda Kimberlly e Neymar tem uma filha juntos, Helena. (Foto: Reprodução)

A influenciadora Amanda Kimberlly se pronunciou nas redes sociais para esclarecer a ausência da filha, Helena, nos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2026. A declaração foi publicada após uma série de comentários de internautas responsabilizando a modelo por a menina não acompanhar Neymar e os demais filhos do jogador no torneio.

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    Segundo Amanda, a decisão não partiu dela. Ela afirmou que providenciou toda a documentação necessária para que Helena pudesse viajar aos Estados Unidos, incluindo os vistos da filha e das babás, mas destacou que a presença da menina nunca foi solicitada.

    — Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por Helena não estar presente. Então, vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. Há um mês, tirei o visto de todos para facilitar a presença dela — escreveu.

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    Amanda Kimberlly se pronuncia sobre Helena não estar na Copa com Neymar (Foto: Reprodução/ Instagram)

    A influenciadora também comentou a repercussão de um vídeo em que aparece assistindo à partida entre Brasil e Japão ao lado de um amigo que riscou o nome de Neymar da camisa da Seleção e escreveu o dela no lugar.

    Amanda afirmou que a atitude foi uma decisão exclusiva do amigo e pediu para que ela e a filha não sejam responsabilizadas pela situação.

    — Ele faz o que bem quiser da vida dele. Já é um homem formado e eu não acho justo a responsabilidade cair sobre mim e minha filha. Estamos torcendo pelo nosso escudo, independentemente de ela estar lá ou aqui em casa. Assunto encerrado — declarou.

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    Amanda Kimberlly se pronuncia sobre Helena não estar na Copa com Neymar
    Amanda Kimberlly se pronuncia sobre Helena não estar na Copa com Neymar (Foto: Reprodução/ Instagram)

    Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e Mavie, 2 e Mel de 11 meses, da atual relação com Bruna Biancardi.

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